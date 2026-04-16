Mercato - OM : «Je veux partir», la fin est annoncée pour Mason Greenwood ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en difficulté financière, l'OM devrait donc être contraint de vendre un certain nombre de joueurs lors du prochain mercato estival, et Mason Greenwood apparait bien sûr en tête de liste vu sa valeur importante. Un ancien joueur emblématique de l'OM semble d'ailleurs déjà persuadé de son transfert...

Mason Greenwood et l'OM, c'est bientôt la fin ? L'attaquant anglais de 24 ans, sous contrat jusqu'en juin 2029 avec le club marseillais, reste pourtant le meilleur élément offensif de l'équipe et affiche un solide rendement de 25 buts et 10 passes décisives (toutes compétitions confondues) depuis le début de la saison. Mais si l'OM venait à ne pas valider son ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, la situation financière obligerait les dirigeants à trouver un nouveau point de chute à Greenwood.

Mercato - OM : «Je ne l’achèterais pas», le transfert déconseillé par un champion du monde https://t.co/iNcUW5jQCW — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Les finances du club sont problématiques » Eric Di Meco a d'ailleurs évoqué toute la complexité de la situation économique actuelle de l'OM : « J’ai l’impression que le nouveau président va subir la situation. D’abord par rapport aux finances du club qui sont problématiques, et sur une éventuelle qualification ou non en Ligue des champions. Ceux que tu veux garder, c’est ceux qui vont vouloir partir, et ceux que tu veux faire partir, c’est ceux qui ont de gros salaires et qui ne voudront jamais partir », a indiqué l'ancien joueur emblématique de l'OM au micro de RMC.