Michael Olise face au PSG : Pierre Ménès affiche une grande inquiétude

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich a des allures de finale avant l’heure. Qui l’emportera entre les deux cadors européens ? Le match aller aura lieu le 28 avril prochain et voilà que côté parisien, il y a quelques incertitudes. Vitinha sera-t-il remis ? Nuno Mendes sera-t-il disponible ? L’absence du latéral portugais pourrait être préjudiciable étant donné le duel annoncé face à Michael Olise.

Après sa victoire face à Nantes en Ligue 1, le PSG va affronter Angers ce samedi. Mais bien évidemment, le match qui est dans toutes les têtes parisiennes c’est ce choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. La demi-finale aller va disputer le 28 avril au Parc des Princes. Luis Enrique pourra-t-il néanmoins compter sur Vitinha et Nuno Mendes pour cette rencontre ? Actuellement, les deux Portugais sont touchés physiquement et leur participation est toujours incertaine. Et voilà que l’absence de Nuno Mendes pourrait peser lourd dans la balance.

Un phénomène russe au PSG ? «Si une offre intéressante se présente, il sera ravi» https://t.co/gWztX0yBE7 — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Je vois mal Lucas Hernandez être au marquage de Michael Olise » A l’occasion d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès s’est exprimé sur l’état de Nuno Mendes et une possible absence du joueur du PSG face au Bayern Munich. C’est alors qu’il a affiché une crainte en imaginant Lucas Hernandez face à Michael Olise : « Il y a la blessure musculaire de Nuno Mendes. Il est évident que Nuno Mendes-Olise sera une des clés de cette demi-finale. Je vois mal Lucas Hernandez être au marquage de Michael Olise ».