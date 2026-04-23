Mercato - PSG : Les supporters ont voté, le transfert de Vitinha est réclamé au Real Madrid

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est imposé comme un des meilleurs milieux de terrain du monde, Vitinha est fortement désiré au Real Madrid. La Cadena SER a interrogé les supporters madrilènes sur le joueur qu’ils voulaient que le club recrute en priorité l’été prochain et leur choix s’est porté sur la star du PSG.

Le Real Madrid se dirige vers une saison sans le moindre trophée et cela devrait provoquer des changements. Alvaro Arbeloa devrait en faire les frais et tout porte à croire qu’il ne sera plus l’entraîneur de la Casa Blanca la saison prochaine, alors que les noms de Didier Deschamps et José Mourinho ont été évoqués récemment pour le remplacer. L’effectif pourrait lui aussi bouger, notamment au milieu de terrain.

«Je m'en fiche», l'entraîneur du Real Madrid répond cash sur Kylian Mbappé et José Mourinho ! https://t.co/qZRirh4dFA — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

Vitinha réclamé par les supporters du Real Madrid Comme indiqué par la Cadena SER, Rodri (29 ans, Manchester City) un est joueur apprécié au Real Madrid, lui qui va en plus entrer dans sa dernière année de contrat avec Manchester City, mais c’est également le cas de Vitinha (26 ans). Dans le cadre d’un sondage, la radio espagnole a d’ailleurs interrogé les supporter merengue sur leur préférence. Tout en haut avec 36% des votes, on retrouve le milieu de terrain du PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Joao Neves a récolté 10% des voix L’international portugais (37 sélections) devance donc Rodri (16%), ainsi qu’un autre joueur du PSG, Joao Neves (21 ans), qui a récolté 10% des voix, comme Enzo Fernandez (25 ans, Chelsea) et Martin Zubimendi (26 ans, Arsenal). Avec 6%, on retrouve Pedri (23 ans, FC Barcelone) et Joshua Kimmich (31 ans, Bayern Munich). Enfin, Chema Andrés (20 ans, Stuttgart), Dominik Szoboszlai (25 ans, Liverpool), Aleksandar Pavlovic (21 ans, Bayern Munich) et Nico Paz (21 ans, Côme) ont récolté 2% des suffrages.