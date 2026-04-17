F1 : Bonne nouvelle pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc, l'annonce d'un consultant sur Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Ferrari se tient en embuscade juste derrière les Mercedes, intouchables pour le moment. Mais si Lewis Hamilton et Charles Leclerc affichent une certaine sérénité, un consultant estime que le calme que conserve l’écurie italienne sur ce début d’année 2026 est très prometteur pour la suite des événements. Explications.

Ferrari progresse. Après une année 2025 catastrophique, la « Scuderia » a réalisé de beaux progrès. Avec un Charles Leclerc toujours efficace et un Lewis Hamilton retrouvé, l’écurie italienne se tient prête à jouer un mauvais tour à Mercedes, qui pour l’instant domine.

"C'est la 1ere fois depuis 10 ans que je vois Ferrari aussi serein ! Si je suis une autre équipe, je suis vraiment inquiet" 👀



L'avis de Franck Montagny sur la Scuderia 🔥



Extrait d'une vidéo d'analyse du début de saison à retrouver sur nos plateformes 🔴 #F1 pic.twitter.com/GeVElPzAko — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 3, 2026

« Ferrari est la seule équipe qui ne semble montrer aucun doute » Ancien pilote désormais consultant pour Canal +, Franck Montagny estime que ce calme et cette sérénité chez Ferrari est très prometteuse pour la suite : « Cette année, Ferrari est synonyme de sérénité. Le calme règne, tant en ce qui concerne les batailles en piste que les changements, qu’ils fonctionnent ou non, cela ne les perturbe pas. Les pilotes sont positifs, conscients et sereins. Ils croient au processus. Pour moi, Ferrari est la seule équipe qui ne semble montrer aucun doute. Et c’est pour cela que c’est la seule équipe qui m’inquiète. Auraient-ils compris quelque chose que les autres n’ont pas saisi ? », a ainsi confié l’ancien pilote sur Canal +. De son côté, Lewis Hamilton avait affirmé il y a quelques mois avoir retrouvé beaucoup de confiance.