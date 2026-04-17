F1 : Bonne nouvelle pour Lewis Hamilton et Charles Leclerc, l'annonce d'un consultant sur Ferrari !

Depuis le début de saison, Ferrari se tient en embuscade juste derrière les Mercedes, intouchables pour le moment. Mais si Lewis Hamilton et Charles Leclerc affichent une certaine sérénité, un consultant estime que le calme que conserve l’écurie italienne sur ce début d’année 2026 est très prometteur pour la suite des événements. Explications.
Ferrari progresse. Après une année 2025 catastrophique, la « Scuderia » a réalisé de beaux progrès. Avec un Charles Leclerc toujours efficace et un Lewis Hamilton retrouvé, l’écurie italienne se tient prête à jouer un mauvais tour à Mercedes, qui pour l’instant domine.
« Ferrari est la seule équipe qui ne semble montrer aucun doute »
Ancien pilote désormais consultant pour Canal +, Franck Montagny estime que ce calme et cette sérénité chez Ferrari est très prometteuse pour la suite : « Cette année, Ferrari est synonyme de sérénité. Le calme règne, tant en ce qui concerne les batailles en piste que les changements, qu’ils fonctionnent ou non, cela ne les perturbe pas. Les pilotes sont positifs, conscients et sereins. Ils croient au processus. Pour moi, Ferrari est la seule équipe qui ne semble montrer aucun doute. Et c’est pour cela que c’est la seule équipe qui m’inquiète. Auraient-ils compris quelque chose que les autres n’ont pas saisi ? », a ainsi confié l’ancien pilote sur Canal +. De son côté, Lewis Hamilton avait affirmé il y a quelques mois avoir retrouvé beaucoup de confiance.
« J’ai une foi absolue en cette équipe et en ce dont elle est capable »
« Je voulais simplement m’assurer d’arriver en me sentant mieux. Et honnêtement, je me sens personnellement dans le meilleur état que j’ai connu depuis longtemps. Ma confiance dans l’équipe est exactement la même. J’ai une foi absolue en cette équipe et en ce dont elle est capable. C’est pour ça que je l’ai rejointe. Je savais que ce ne serait pas un succès immédiat, du jour au lendemain. C’est aussi pour cette raison que j’ai signé un contrat sur le long terme. Nous avons énormément appris l’an dernier, et tout le monde est constamment animé par l’envie de s’améliorer. J’ai le sentiment que nous travaillons mieux ensemble que jamais, et c’est très enthousiasmant pour la suite », révélait le septuple champion du monde au mois de février.