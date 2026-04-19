PSG - Nouveau contrat pour Luis Enrique : Une grande nouveauté avec cette prolongation ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La direction du PSG étant forcément très satisfaite du travail effectué par Luis Enrique au poste d'entraîneur, une prolongation de contrat est plus que jamais dans les tuyaux pour le technicien argentin. Et en plus de sa revalorisation salariale, Enrique devrait avoir droit à une autre nouveauté avec cette prolongation au PSG.

La belle histoire d'amour entre Luis Enrique et le PSG, qui avait démarré à l'été 2023, semble bien partie pour durer encore de nombreuses années ! En effet, selon les dernières tendances, une prolongation de contrat serait déjà quasiment prête pour l'ancien coach du FC Barcelone. Un nouveau bail courant jusqu'en 2030 et qui comprendrait notamment une belle revalorisation salariale pour Enrique, mais l'entraîneur du PSG pourrait également avoir un autre avantage de taille en fixant son avenir dans la capitale.

PSG - «C’est un bon mec» : Un journaliste se livre sur l'attitude d'Ousmane Dembélé https://t.co/aNpzB1UatM — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Le PSG reste optimiste sur sa prolongation » Le journaliste Fabrizio Romano, spécialisé sur le mercato, a récemment confirmé la tendance d'une prolongation de contrat pour Luis Enrique au PSG : « Il est l'un des meilleurs entraîneurs du monde, si ce n'est le meilleur. Il fait un travail incroyable au PSG [...] Luis Enrique reste une part cruciale du projet. Ce que je peux dire, c'est que le PSG reste optimiste sur sa prolongation. Rien n'a encore été signé, mais le PSG reste optimiste comme depuis toujours sur ce dossier », a indiqué Romano.