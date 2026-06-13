Son rêve a tourné au fiasco : Iliman Ndiaye vide son sac sur son passage raté à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2023, Iliman Ndiaye réalisait son rêve en rejoignant son club de cœur : l’OM. Une histoire qui n’aura finalement duré qu’un an et qui ne s’est pas très bien passée pour l’international sénégalais. Auprès de France Football, il est revenu sur les conditions de son arrivée et ne s’est pas caché concernant les difficultés qu’il a rencontrées à Marseille.

Dans un entretien accordé à France Football, Iliman Ndiaye est revenu sans détour sur les circonstances de son arrivée à l’OM à l’été 2023. Un club par lequel il était déjà passé dans sa jeunesse et qui est allé le chercher alors qu’il évoluait à ce moment-là en Championship, à Sheffield United.

« J’éprouvais quand même des doutes sur le timing » « Quand j’étais au centre de formation de Rouen, mon père me propose deux clubs pour effectuer un test : le PSG ou l’OM. Évidemment, c’est Marseille, mon club de cœur depuis toujours. J’y fais une semaine de tests et je suis pris à l’Association lors de la rentrée suivante (il y restera une saison, en 2010-2011). La fierté… Je ne vous raconte même pas », a confié Iliman Ndiaye. « Et quelques années plus tard, quand je jouais à Sheffield United et que j’apprends que l’OM songe à moi, c’était vraiment énorme. Faut se rendre compte, j’ai eu un parcours improbable, et mon club de cœur vient me chercher en D2 anglaise… J’éprouvais quand même des doutes sur le timing : est-ce que c’était l’idéal d’aller à Marseille maintenant ? Tu hésites un peu mais, au bout du compte, tu ne peux pas dire non. Le jour de la signature, il y avait en moi le joueur qui veut passer un cap mais aussi l'enfant qui rêve. »