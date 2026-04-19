L’OM a tout changé pour Saliba : Il raconte ce «grand virage» avant de cartonner avec Arsenal !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé en prêt du côté de l'OM lors de la saison 2021-2022, William Saliba avait cartonné sous le maillot du club phocéen, ce qui avait donné une sacrée impulsion pour la suite de sa carrière avec Arsenal. Et le défenseur central de l'équipe de France s'était confié sur la réussite de son passage d'un an à l'OM.

Aujourd'hui considéré comme une référence mondiale à son poste, William Saliba (25 ans) s'est imposé comme l'un des grands patrons de la défense d'Arsenal. La carrière du joueur de l'équipe de France a pris un tout autre tournant après son passage en prêt à l'OM, lors de la saison 2021-2022, lui qui avait été l'un des grands artisans de la qualification du club phocéen pour la Ligue des Champions. Et dans une interview accordée à L’Equipe en juin 2024, Saliba s'était confié sans détour sur la réussite de son expérience à l'OM.

«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille https://t.co/ifSQHBnIt2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

« Ça représente un très grand virage de ma carrière » « J'ai commencé tôt à Saint-Étienne (à 17 ans), les gens croyaient en moi. Parfois, quand il y a des difficultés, tu as tendance à baisser la tête. Quand Arsenal t'achète 30 M€ et que tu joues avec les U23, forcément ça te met une petite claque. Mais je n'ai pas lâché. J'ai accepté de venir à Nice (en prêt en 2021). L'année à Marseille (2021-2022) représente un très grand virage de ma carrière », indique Saliba, qui s'était imposé en tant que titulaire avec Arsenal à son retour de prêt de l'OM.