Dans l’intimité du vestiaire du PSG : Quand Vitinha aperçoit la caméra et se lâche sur un coéquipier  «il a trop la rage»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une brésilienne qui n’a pas pris la tournure escomptée pour Nuno Mendes. Au cours d’un échange avec plusieurs coéquipiers du PSG avant le coup d’envoi à Anfield mercredi (victoire 2-0), Mendes s’est raté, provoquant une séquence amusante entre Vitinha et le caméraman des médias du Paris Saint-Germain.

Le groupe vit bien ! Mercredi soir, le PSG ne devait pas passer au travers. Après six jours de pause en raison de son match contre le RC Lens reporté par la Ligue de football professionnel afin d’être dans les meilleures conditions athlétiques pour affronter Liverpool à Anfield en quart de finale retour de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a souffert dans l’antre des Reds, mais a su résister et tuer le match grâce à un doublé signé Ousmane Dembélé. Score final : 2 buts à 0, 4-0 sur la double confrontation et direction les demi-finales contre le Bayern Munich.

Vitinha 🇵🇹 qui chambre Nuno Mendes 🇵🇹avant le match face à Liverpool :



🗣️ « 𝗜𝗟 𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗣 𝗟𝗔 𝗥𝗔𝗚𝗘 ! » 🤣



(📽️PSG) pic.twitter.com/ngdjvgWx8u — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 17, 2026

Nuno Mendes envoie le ballon dans la caméra, la blague de Vitinha au caméraman Avant cette affiche de premier plan de Ligue des champions sur le terrain de Liverpool, certains joueurs du PSG se sont échauffés dans le vestiaire en faisant une brésilienne. Les principaux concernés furent les suivants : Lucas Beraldo, Vitinha, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes entre autres. Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu lors d’un échange pour le latéral gauche du PSG qui a envoyé sa tête dans la caméra des médias du club qui était située derrière Vitinha. En regardant le caméraman, le milieu portugais a chambré son compatriote en tenant les propos suivants : « il a trop la rage » le sourire aux lèvres.