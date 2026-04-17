Dans l’intimité du vestiaire du PSG : Quand Vitinha aperçoit la caméra et se lâche sur un coéquipier  «il a trop la rage»

Une brésilienne qui n’a pas pris la tournure escomptée pour Nuno Mendes. Au cours d’un échange avec plusieurs coéquipiers du PSG avant le coup d’envoi à Anfield mercredi (victoire 2-0), Mendes s’est raté, provoquant une séquence amusante entre Vitinha et le caméraman des médias du Paris Saint-Germain.
Le groupe vit bien ! Mercredi soir, le PSG ne devait pas passer au travers. Après six jours de pause en raison de son match contre le RC Lens reporté par la Ligue de football professionnel afin d’être dans les meilleures conditions athlétiques pour affronter Liverpool à Anfield en quart de finale retour de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a souffert dans l’antre des Reds, mais a su résister et tuer le match grâce à un doublé signé Ousmane Dembélé. Score final : 2 buts à 0, 4-0 sur la double confrontation et direction les demi-finales contre le Bayern Munich.
Nuno Mendes envoie le ballon dans la caméra, la blague de Vitinha au caméraman
Avant cette affiche de premier plan de Ligue des champions sur le terrain de Liverpool, certains joueurs du PSG se sont échauffés dans le vestiaire en faisant une brésilienne. Les principaux concernés furent les suivants : Lucas Beraldo, Vitinha, Gonçalo Ramos et Nuno Mendes entre autres. Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu lors d’un échange pour le latéral gauche du PSG qui a envoyé sa tête dans la caméra des médias du club qui était située derrière Vitinha. En regardant le caméraman, le milieu portugais a chambré son compatriote en tenant les propos suivants : « il a trop la rage » le sourire aux lèvres.
Deux matchs pour éventuellement rêver du back-to-back en Ligue des champions
Après ces 90 minutes victorieuses pour l’équipe de Luis Enrique, le PSG s’est donné le droit de rêver plus grand en atteignant le dernier carré de la compétition pour la troisième fois consécutive. Tenant du titre de C1, le premier de l’histoire du Paris Saint-Germain le 31 mai dernier face à l’Inter (5-0), l’équipe parisienne peut-elle réitérer cette performance ? Premier élément de réponse le 28 avril prochain au Parc des princes face au Bayern Munich pour la demi-finale aller.