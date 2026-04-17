Le PSG pénalisé par la météo ? L'improbable statistique révélée !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG reçoit au Parc des princes l’OL pour le dernier match de la 30ème journée de Ligue 1. Les Parisiens sont en très grande forme comme l’atteste leur double confrontation face à Liverpool et il n’y a donc pas beaucoup de motifs d’espoir pour les Lyonnais. Toutefois, les Gones pourraient bien être sauvés par la météo. Explications.

Après avoir affronté Liverpool par deux fois en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir. En clôture de la 30ème journée, les partenaires d’Ousmane Dembélé reçoivent l’OL au Parc des princes, qui est actuellement cinquième au classement. Une rencontre qui pourrait bien offrir beaucoup de spectacle et de buts aux amateurs du championnat de France.

Le ciel de Paris pourrait être dégagé dimanche soir, l’OL a gagné 4 de ses 5 matchs lorsque la météo était ainsi cette saison en Ligue 1 (défaite 3-2 vs Nice). https://t.co/XXLBCrkTOn — Data OL (@OL_Data) April 17, 2026

L’OL pourrait être aidé par la météo Si l’on regarde la forme du moment, le PSG reste sur six victoires de suite, dont deux succès contre Liverpool et deux contre Chelsea. Pour l’OL c’est plus compliqué car les Gones ont retrouvé le chemin de la victoire le 12 avril dernier contre Lorient (2-0), mais avant cela ils restaient sur neuf matchs sans victoire, dont quatre défaites. La dynamique est clairement du côté parisien donc et il n’y a donc pas beaucoup d’espoirs pour Lyon. Le compte X Data OL prend donc les choses avec humour et rapporte que le ciel devrait être dégagé dimanche soir sur Paris et note que l’équipe de Paulo Fonseca a remporté quatre de ses cinq matchs cette saison en Ligue 1 lorsqu’il y avait une telle météo.