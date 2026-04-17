Le PSG pénalisé par la météo ? L'improbable statistique révélée !

Dimanche soir, le PSG reçoit au Parc des princes l’OL pour le dernier match de la 30ème journée de Ligue 1. Les Parisiens sont en très grande forme comme l’atteste leur double confrontation face à Liverpool et il n’y a donc pas beaucoup de motifs d’espoir pour les Lyonnais. Toutefois, les Gones pourraient bien être sauvés par la météo. Explications.
Après avoir affronté Liverpool par deux fois en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 dimanche soir. En clôture de la 30ème journée, les partenaires d’Ousmane Dembélé reçoivent l’OL au Parc des princes, qui est actuellement cinquième au classement. Une rencontre qui pourrait bien offrir beaucoup de spectacle et de buts aux amateurs du championnat de France.
L’OL pourrait être aidé par la météo
Si l’on regarde la forme du moment, le PSG reste sur six victoires de suite, dont deux succès contre Liverpool et deux contre Chelsea. Pour l’OL c’est plus compliqué car les Gones ont retrouvé le chemin de la victoire le 12 avril dernier contre Lorient (2-0), mais avant cela ils restaient sur neuf matchs sans victoire, dont quatre défaites. La dynamique est clairement du côté parisien donc et il n’y a donc pas beaucoup d’espoirs pour Lyon. Le compte X Data OL prend donc les choses avec humour et rapporte que le ciel devrait être dégagé dimanche soir sur Paris et note que l’équipe de Paulo Fonseca a remporté quatre de ses cinq matchs cette saison en Ligue 1 lorsqu’il y avait une telle météo.
Nuno Mendes et Désiré Doué pourraient manquer la rencontre
Outre la météo, l’OL pourrait plus sérieusement profiter des petits pépins physiques du PSG. En effet, le club de la capitale a joué mardi soir en Ligue des champions contre Liverpool (victoire 2-0) et il y a laissé des plumes. Lors de cette rencontre, Nuno Mendes et Désiré Doué ont dû quitter la pelouse sur blessure même si Luis Enrique a révélé que cela n’était pas très grave. Les deux joueurs pourraient toutefois être préservés pour cette rencontre, pour le plus grand bonheur de Lyon.