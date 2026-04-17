Canal Football Club : La galère continue au niveau des audiences !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Créée en 2008, l'émission du Canal Football Club est vite devenue une référence pour les fans de football en France. Première émission consacrée au football diffusée en clair par Canal+, elle continue encore de réunir sur un plateau des experts qui commentent l'actualité footballistique. Mais le public se fait de plus en plus rare et les audiences continuent de chuter pour cette émission.

Alors que Canal+ vit des records d'audience avec la diffusion de la Ligue des champions, comme c'était encore le cas cette semaine avec la qualification du PSG face à Liverpool ou encore le choc très attendu entre le Bayern Munich et le Real Madrid, une émission de la chaîne ne vit pas ce même plaisir. En effet, le Canal Football Club connaît des audiences très basses qui pourraient être particulièrement dangereuses...

Laure Boulleau et Bertrand Latour, la séquence émotion sur Canal + ! https://t.co/ugCB5DBoVE — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Le Canal Football Club en grand danger ? Présente depuis 2008, l'émission Canal Football Club a largement perdu de sa superbe par rapport à il y a quelques années. En effet les dernières audiences ne sont pas bonnes puisque la dernière émission diffusée dimanche a réuni seulement 157 000 téléspectateurs soit 0,9% de part d'audience entre 19h30 et 21h en clair. C'est un score très loin des audiences réalisées il y a presque 10 ans par exemple, lorsqu'on pouvait atteindre le million parfois. A titre de comparaison, la victoire du PSG face à Liverpool a été suivie par 2,24 millions de fans selon Médiamétrie.