Bertrand Latour, le coup de gueule en direct sur Canal +

Axel Cornic

Après 22 ans, l’Olympique de Marseille a annoncé un changement important avec la sortie d’un nouveau logo officiel qui revient quelque peu aux origines. Plus épuré que celui en place depuis 2004, il semble en effet rappeler aux plus vieux celui utilisé entre 1935 et 1972, mais pour le moment il est loin de faire l’unanimité.

C’est un phénomène qui touche de plus en plus de clubs à travers la planète. Pour aller avec son temps ou ouvrir un tout nouveau cycle, de plus en plus de clubs décident de changer leur logo. Mais ça ne se passe pas toujours très bien et on l’a vu tout récemment du côté de l’OM, puisque ce changement a soulevé une petite polémique.

« Marseille ce n'est pas McDonald's, Volskwagen ou je ne sais pas quoi » Ce n’est pas seulement le cas pour les supporters ou les plus fidèles suiveurs de l’OM, puisque même certains observateurs externes ont critiqué cette décision. « Je suis pour le conservatisme, vous faisiez référence au fait que les marques commerciales changent de logo. Oui, mais Marseille ce n'est pas McDonald's, Volskwagen ou je ne sais pas quoi. Il y a un lien affectif des supporters à leurs clubs, le phénomène d'identification est de plus difficile dans le football parce que les joueurs à peine arrivés repartent déjà » a expliqué Bertrand Latour, lors d’un débat sur le plateau du Canal Football Club.