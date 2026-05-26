Pep Guardiola sélectionneur de l'Italie, la proposition qui va couter chère !

Axel Cornic

Après dix années passées à Manchester City, avec des nombreux titres raflés, Pep Guardiola a décidé de refermer la page et de quitter le club. Il a annoncé vouloir prendre une année sabbatique, mais tout le monde veut déjà savoir quelle sera la prochaine étape de sa carrière. Et une piste commencerait à se dessiner...

C’est une grosse page de la Premier League qui se tourne. Arrivé en 2016, Pep Guardiola ne sera plus sur le banc de Manchester City la saison prochaine. A un an de la fin de son contrat, l’Espagnol a décidé de quitter son poste et on connait déjà son successeur, puisque c’est son ancien adjoint Enzo Maresca qui va le remplacer.

L’Italie après Manchester City ? Mais la grande question, est surtout de savoir quelle sera le prochain chapitre de la carrière de l’un des entraineurs les plus suivis de l’histoire. Plusieurs options ont été évoquées, mais il y en a une qui revient régulièrement depuis quelques jours et elle concerne la sélection italienne. Après le nouvel échec dans la qualification à la Coupe du monde, la FIGC penserait sérieusement à Pep Guardiola pour prendre les rênes de l’équipe. Il faut dire que ce dernier a un lien particulier, puisqu'il y a terminé sa carrière de joueur à l’AS Roma, puis à Brescia.