«Je vais prendre une décision rapidement» : En plein dilemme pour son avenir, Pierre Sage fait une promesse au RC Lens !

Alexis Brunet

Fort d’une très belle saison à la tête du RC Lens, Pierre Sage ne sait pas encore ce qu’il va faire de son avenir. Le technicien des Sang et Or ne sait pas s’il va rester ou bien partir, mais en tout cas il devrait trancher rapidement. Invité dans l’After Foot, il l’a promis au club du nord de la France.

Arrivé en 2025 au RC Lens, Pierre Sage est actuellement lié aux Sang et Or jusqu’en 2028. Toutefois, le technicien de 47 ans pourrait partir bien avant cette date, et même dès cet été. Après une saison exceptionnelle, il est très courtisé sur le marché des transferts et il s’interroge sur la suite à donner à sa carrière.

Pierre Sage ne veut pas décevoir le RC Lens Invité dans l’After Foot ce lundi soir, Pierre Sage a évoqué son avenir. Le technicien lensois a confirmé qu’il se posait des questions sur son futur et que la possibilité de partir en laissant une belle image existe. « C'est quoi la réflexion pour mon avenir ? Est-ce que c'est de se dire que si un train passe, vu ma carrière et ma cote actuelle, il passera peut-être pas deux fois ? Il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait, à un moment donné, de me dire que j'ai quand même plutôt bien fonctionné cette année, et j'ai peut-être aussi envie de laisser ce sentiment-là, et de ne pas décevoir. »