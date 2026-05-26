«Je vais prendre une décision rapidement» : En plein dilemme pour son avenir, Pierre Sage fait une promesse au RC Lens !

Fort d’une très belle saison à la tête du RC Lens, Pierre Sage ne sait pas encore ce qu’il va faire de son avenir. Le technicien des Sang et Or ne sait pas s’il va rester ou bien partir, mais en tout cas il devrait trancher rapidement. Invité dans l’After Foot, il l’a promis au club du nord de la France.
Arrivé en 2025 au RC Lens, Pierre Sage est actuellement lié aux Sang et Or jusqu’en 2028. Toutefois, le technicien de 47 ans pourrait partir bien avant cette date, et même dès cet été. Après une saison exceptionnelle, il est très courtisé sur le marché des transferts et il s’interroge sur la suite à donner à sa carrière.
Pierre Sage ne veut pas décevoir le RC Lens
Invité dans l’After Foot ce lundi soir, Pierre Sage a évoqué son avenir. Le technicien lensois a confirmé qu’il se posait des questions sur son futur et que la possibilité de partir en laissant une belle image existe. « C'est quoi la réflexion pour mon avenir ? Est-ce que c'est de se dire que si un train passe, vu ma carrière et ma cote actuelle, il passera peut-être pas deux fois ? Il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait, à un moment donné, de me dire que j'ai quand même plutôt bien fonctionné cette année, et j'ai peut-être aussi envie de laisser ce sentiment-là, et de ne pas décevoir. »
« Je vais prendre une décision rapidement »
Qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, le RC Lens a toutefois besoin de savoir s’il pourra compter sur Pierre Sage ou s’il doit se mettre à la recherche d’un nouvel entraîneur. Le coach passé par l’OL a révélé qu’il allait prendre rapidement sa décision. « Je sais aussi qu'un départ serait une déception pour certaines personnes, donc c'est vraiment un sentiment mitigé parce que je suis très attaché aux gens de ce club, à ce club et à l'environnement aussi malgré tout. Il y a effectivement le côté carrière, le côté perspective, mais aussi ce qu'on laisse, et quand on est très attaché à ce qu'on laisse... c'est pour ça aussi que je me pose beaucoup de questions. (...) Je ne peux pas dire une date, mais dans tous les cas, je respecte mon club. Je ferai les choses bien. Je vais prendre une décision rapidement. »