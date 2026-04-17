Gros flop pour la famille Mbappé : Sa mère, Fayza Lamari, prend la parole à ce sujet

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré son activité principale de footballeur, Kylian Mbappé n'a pas hésité à se lancer dans un nouveau projet à l'été 2024. En effet, l'attaquant français est devenu propriétaire du Stade Malherbe de Caen, qui évoluait en Ligue 2. Il espérait alors donner un second souffle à cette équipe qui visait clairement le retour dans l'élite du championnat de France. Mais les Caennais ont coulé et se sont retrouvés en National. Et le bilan n'est guère plus positif pour le moment.

Malgré sa petite visite rendue alors que le club était en souffrance, Kylian Mbappé n'a pas pu échapper à la catastrophe après sa première année en tant que propriétaire du Stade Malherbe de Caen. L'attaquant du Real Madrid a vu le club redescendre en National et forcément il a fallu recréer un projet cohérent. A l'approche de la fin de la saison, Fayza Lamari, la mère du champion, s'est exprimée sur le bilan contrasté du club.

«Mbappé est venu me voir» : La discussion inattendue avec un ancien de l’OM avant un match ! https://t.co/hwlLQaMlDH — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« La saison n’est pas à la hauteur » Propriétaire du club à 80% via sa société Coalition Capital, Kylian Mbappé travaille donc en famille dans ce projet et sa maman n'a pas d'autre choix que de reconnaître que le bilan sportif actuel est en dessous des attentes. En effet, Caen a eu du mal à décoller et ne pointe qu'à la 9ème place du classement de National avec seulement 6 victoires en 28 matches pour 15 matches nuls. « Ce n’est pas terminé, mais force est de constater qu’elle (la saison) n’est pas à la hauteur. Je continue cependant de penser que quand on construit une maison, on commence par les fondations. On avance tout doucement et on dressera le bilan à la fin de saison. Forcément, il faudra en tirer des leçons mais avant ça, je veux remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien parce qu’au Stade Malherbe, tout le monde donne de son temps, de sa vie. C’est un vrai projet de famille. La compétitrice que je suis, forcément, elle aime gagner. Mais étape après étape. On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit » déclare-t-elle auprès de Ouest-France.