Gros flop pour la famille Mbappé : Sa mère, Fayza Lamari, prend la parole à ce sujet

Malgré son activité principale de footballeur, Kylian Mbappé n'a pas hésité à se lancer dans un nouveau projet à l'été 2024. En effet, l'attaquant français est devenu propriétaire du Stade Malherbe de Caen, qui évoluait en Ligue 2. Il espérait alors donner un second souffle à cette équipe qui visait clairement le retour dans l'élite du championnat de France. Mais les Caennais ont coulé et se sont retrouvés en National. Et le bilan n'est guère plus positif pour le moment.
Malgré sa petite visite rendue alors que le club était en souffrance, Kylian Mbappé n'a pas pu échapper à la catastrophe après sa première année en tant que propriétaire du Stade Malherbe de Caen. L'attaquant du Real Madrid a vu le club redescendre en National et forcément il a fallu recréer un projet cohérent. A l'approche de la fin de la saison, Fayza Lamari, la mère du champion, s'est exprimée sur le bilan contrasté du club.
« La saison n’est pas à la hauteur »
Propriétaire du club à 80% via sa société Coalition Capital, Kylian Mbappé travaille donc en famille dans ce projet et sa maman n'a pas d'autre choix que de reconnaître que le bilan sportif actuel est en dessous des attentes. En effet, Caen a eu du mal à décoller et ne pointe qu'à la 9ème place du classement de National avec seulement 6 victoires en 28 matches pour 15 matches nuls. « Ce n’est pas terminé, mais force est de constater qu’elle (la saison) n’est pas à la hauteur. Je continue cependant de penser que quand on construit une maison, on commence par les fondations. On avance tout doucement et on dressera le bilan à la fin de saison. Forcément, il faudra en tirer des leçons mais avant ça, je veux remercier toutes les personnes qui travaillent au quotidien parce qu’au Stade Malherbe, tout le monde donne de son temps, de sa vie. C’est un vrai projet de famille. La compétitrice que je suis, forcément, elle aime gagner. Mais étape après étape. On va y arriver, on va se donner du temps mais on y croit » déclare-t-elle auprès de Ouest-France.
Le clan Mbappé ne baisse pas les bras
Si tout s'est vite mal enchaîné pour Caen ces deux dernières années, la famille Mbappé ne semble pas prête à dire stop. En effet le club aurait même pu couler mais Caen a dû faire des économies incroyables pour la survie du club. « On continue notre projet. À l’académie, il va commencer à la rentrée. Il ne faut pas oublier qu’on sort d’un plan social, donc financièrement, c’est un peu compliqué. Cependant, on a tellement d’hommes et de gens qui ont envie de s’investir qu’on peut compenser des choses. Maintenant, il faut quand même qu’on gagne, à commencer par ce vendredi soir (à Bourg-Péronnas, 19h30) » conclut Fayza Lamari.