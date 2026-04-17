15M€ : Romain Molina dévoile le salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid !

Pierrick Levallet

Alors qu’il avait droit à un contrat pharamineux au PSG, Kylian Mbappé a décidé de tout plaquer en 2024 pour réaliser son rêve et jouer au Real Madrid. Romain Molina s’est d’ailleurs permis de dévoiler le salaire que perçoit le capitaine de l’équipe de France au sein de la Casa Blanca.

Lors de l’été 2024, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Le capitaine de l’équipe de France a renoncé à un contrat absolument colossal au PSG pour partir libre et signer au Real Madrid. Ces derniers temps, l’attaquant de 27 ans fait toutefois face à certaines critiques et l’élimination contre le Bayern Munich en Ligue des champions n’a rien arrangé. Romain Molina s’est d’ailleurs permis de dévoiler le salaire que le champion du monde 2018 percevait chez les Merengue.

«C’est décevant» : Kylian Mbappé fait une promesse après l’élimination du Real Madrid en Ligue des champions https://t.co/juIs5EPGyF — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

«Son salaire n’est pas dingue» « Le problème c’est que tu te mets un caillou dans la chaussure avec l’arrivée de Mbappé dans les proportions de son contrat ? Sa prime à la signature est colossale. Parce que son salaire n’est pas dingue. Il est de 15M€ annuel il me semble. Après cette année, je trouve que c’est très dur de le critiquer » a confié le journaliste dans Colinterview sur YouTube.