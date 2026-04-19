Mercato - PSG : Le transfert d'un joueur de l'Algérie piloté depuis le Qatar ?

Pierrick Levallet

Le PSG risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine tout en continuant de miser sur la jeunesse. C’est dans cette optique que les Rouge-et-Bleu garderaient un œil sur Ibrahim Maza. Le transfert de l’international algérien pourrait même être piloté depuis le Qatar.

Le PSG devrait très probablement vivre un été rythmé sur le mercato. Le club de la capitale aimerait offrir de nouvelles options à Luis Enrique pour la saison prochaine, le technicien espagnol s’étant parfois retrouvé à court de solutions à cause de quelques pépins physiques sur cet exercice 2025-2026. Les dirigeants parisiens prépareraient donc leur recrutement, et entendraient une nouvelle fois miser sur la jeunesse.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé à Liverpool, le fantasme d'un ancien de la maison pour remplacer Mohamed Salah ! https://t.co/HnMLSzm4vy — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Ibrahim Maza dans le viseur du PSG pour cet été ? D’après les informations d’Africafoot, le PSG suivrait notamment avec attention l’évolution d’Ibrahim Maza. Du haut de ses 20 ans, l’ailier du Bayer Leverkusen a surtout impressionné pendant la CAN 2025 avec l’Algérie. Auteur de 5 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres toutes compétitions confondues, le talent algérien monte en puissance avec le club de Bundesliga. Le Qatar serait d’ailleurs fan de son profil. À Doha, on serait prêt à aller très loin avec une offre possiblement de 90M€ pour voir Ibrahim Maza évoluer sous les couleurs parisiennes la saison prochaine.