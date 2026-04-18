PSG - Bayern Munich : «Ce n'est pas important», Luis Enrique recale un journaliste

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après sa prestation convaincante face à Liverpool, le PSG va disputer à nouveau les demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Le club de la capitale avance vers son rêve de remporter ce titre une deuxième fois d'affilée et forcément, le choc fait saliver tout le monde. En conférence de presse, Luis Enrique a tenu à calmer les ardeurs des journalistes.

Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG doit déjà penser à ce rendez-vous incontournable puisque le match aller va vite arriver face au Bayern Munich le 28 avril. Forcément le choc intéresse tout le monde, à commencer par les journalistes qui n'ont pas hésité à interroger Luis Enrique dessus en conférence de presse avant le match contre l'OL ce week-end. L'entraîneur espagnol a vite botté en touche.

Mercato : Le PSG et Arsenal se disputent le transfert de Camavinga ! https://t.co/ZKdmvpAiBC — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Luis Enrique donne son avis sur le Bayern Avant de préparer ce match face à Lyon, Luis Enrique était donc présent ce samedi et il n'en a pas vraiment révélé davantage concernant la confrontation face au Bayern Munich. « Favori face au Bayern ? C'est la même réponse que contre Chelsea et Liverpool ? Oui ou non, qu'est-ce que vous pensez ? Ce n'est pas important qui est le favori, ce qui est important c'est qui montre son niveau sur le terrain » répond-il.