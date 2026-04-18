PSG - «Il sera dans l'équipe» : Luis Enrique annonce la fin du feuilleton pour Fabian Ruiz !

La fin du feuilleton a été donnée par Luis Enrique en personne. Ce samedi, l'entraîneur du PSG s'est présenté en conférence de presse avec d'excellentes nouvelles concernant l'état physique de Fabian Ruiz. Après près de trois mois d'absence pour une contusion au genou, l'Espagnol sera de la partie pour la visite de l'OL au Parc des princes dimanche soir.
Il était aux abonnés absents depuis la fin du mois de janvier. Sa dernière apparition sur un terrain avec le maillot du PSG remontait à la défaite concédée sur la pelouse du Sporting Lisbonne en saison régulière de Ligue des champions (1-2). Sa blessure au genou n'était pourtant pas si grave, faisant lever quelques interrogations sur les véritables raisons de son absences. Il a notamment été dit dans les médias que le milieu de terrain espagnol se préservait en marge de la Coupe du monde (11 juin - 19 juillet). Sur le plateau de l'After Foot lundi soir, le journaliste de RMC Florent Gautreau en a même plaisanté. « Fabian Ruiz prépare la Coupe du monde ? La contusion la plus longue du monde ».
«Il sera dans l'équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure»
Ce samedi, à la veille de la réception de l'OL au Parc des princes dimanche soir pour le choc de cette 30ème journée de Ligue 1, Luis Enrique a mis un terme au feuilleton Fabian Ruiz au cours de sa conférence de presse. De retour à l'entraînement, l'international espagnol a vu son nom être retiré du point médical du PSG dans lequel celui de Nuno Mendes et de Quentin Ndjantou figurent. « Il est bien il a fait tout l'entraînement, et demain si tout est normal, il sera dans l'équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure ».
«Ce n'est pas fou, comment ça fou ?», le jour où Luis Enrique est un peu trop vite monté en pression
Voilà qui va pouvoir clore un sujet redondant pendant les sorties médiatiques de Luis Enrique face à la presse. Dont une survenue dernièrement qui avait débouché sur un échange cocasse. « Ce n'est pas fou, comment ça fou ? », avait pesté Luis Enrique ayant confondu les termes fou et flou concernant la situation autour de la blessure de Fabian Ruiz avant de conclure de la sorte. « Il faut attendre le joueur, il n'y a pas de problème. On cherche à avoir les joueurs le plus vite possible. Il reste à donner la confiance au joueur. Fabian n'a pas encore fait d'entraînement avec le groupe. Il a beaucoup progressé et nous sommes contents parce qu'il semble sur le bon chemin mais il en manque encore un peu ».