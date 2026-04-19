Le PSG va (encore) gagner la Ligue des Champions, la grosse annonce de Carlo Ancelotti !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette semaine, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et affrontera le Bayern Munich pour une place en finale. Tenant du titre, le club de la capitale pourrait de nouveau remporter la C1 cette saison. C’est en tout cas le favori selon le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti.

Le PSG est une fois de plus au rendez-vous en Ligue des Champions. Pour la troisième saison consécutive, le club de la capitale s’est hissé au stade des demi-finales de la C1. Luis Enrique a réussi cet exploit d’amener Paris vers le dernier carré de la compétition à chacune des saisons où il aura été sur le banc parisien. Mais clairement, le PSG ne compte pas s’arrêter là, et entend bien disposer du Bayern Munich afin d’aller au bout.

Ligue des champions : l’ancien coach du PSG Carlo Ancelotti voit les Parisiens réussir le doublé

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Ancelotti voit le PSG remporter la Ligue des Champions Vainqueur de la dernière édition, le PSG est-il en capacité d’aller chercher un deuxième titre consécutif en Ligue des Champions ? Beaucoup d’observateurs y croient. Actuel sélectionneur du Brésil et ancien entraîneur du PSG entre 2011 et 2013, Carlo Ancelotti estime que le club parisien est le grand favori à sa propre succession. Interrogé par Il Giornale, le légendaire entraîneur italien a donné son favori de cette saison 2025-2026 : « Qui remportera la Ligue des champions ? Pas moi, j’ai déjà donné mais je dis le Paris Saint-Germain. »