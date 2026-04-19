Le PSG va (encore) gagner la Ligue des Champions, la grosse annonce de Carlo Ancelotti !

Cette semaine, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et affrontera le Bayern Munich pour une place en finale. Tenant du titre, le club de la capitale pourrait de nouveau remporter la C1 cette saison. C’est en tout cas le favori selon le sélectionneur du Brésil Carlo Ancelotti.
Le PSG est une fois de plus au rendez-vous en Ligue des Champions. Pour la troisième saison consécutive, le club de la capitale s’est hissé au stade des demi-finales de la C1. Luis Enrique a réussi cet exploit d’amener Paris vers le dernier carré de la compétition à chacune des saisons où il aura été sur le banc parisien. Mais clairement, le PSG ne compte pas s’arrêter là, et entend bien disposer du Bayern Munich afin d’aller au bout.
Ancelotti voit le PSG remporter la Ligue des Champions
Vainqueur de la dernière édition, le PSG est-il en capacité d’aller chercher un deuxième titre consécutif en Ligue des Champions ? Beaucoup d’observateurs y croient. Actuel sélectionneur du Brésil et ancien entraîneur du PSG entre 2011 et 2013, Carlo Ancelotti estime que le club parisien est le grand favori à sa propre succession. Interrogé par Il Giornale, le légendaire entraîneur italien a donné son favori de cette saison 2025-2026 : « Qui remportera la Ligue des champions ? Pas moi, j’ai déjà donné mais je dis le Paris Saint-Germain. »
« Ce sera un match incroyable et un très haut nivea »
Interrogé sur ce choc face au Bayern Munich en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique lui, reste prudent : « Si on pense à ce qu’on a vu au début de la compétition, notre calendrier si difficile… Ce sera un match incroyable et un très haut niveau », a-t-il confié avant d’évoquer le statut de favori : « C’est la même réponse que contre Chelsea et Liverpool ? Oui ou non, qu’est-ce que vous pensez ? Ce n’est pas important qui est le favori, ce qui est important c’est qui montre son niveau sur le terrain. »