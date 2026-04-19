Le match PSG-Bayern Munich «sera spectaculaire» : Voilà pourquoi c’est une bonne chose qu’ils ne se jouent pas en finale de la Ligue des Champions

Amadou Diawara

Tombeur de Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG va se frotter au Bayern dans le dernier carré de la compétition. D'après Bixente Lizarazu, interrogé dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, il y aurait eu moins de spectacle si les deux équipes s'affrontaient en finale.

Ayant remporté sa double confrontation face à Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG a la lourde tâche d'affronter le Bayern - qui a battu le Real Madrid - dans le dernier carré. Présent dans l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Bixente Lizarazu a expliqué pourquoi il était préférable de voir ces deux équipes s'affronter avant la finale.

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«Une finale peut être fermée» « Je pense qu’on a les deux plus belles équipes. (…) On peut le dire, c’est un peu la finale avant l’heure ? Moi je vais le dire, je pense que c’est les deux plus belles équipes. C’est les deux équipes les plus spectaculaires », a lancé Bixente Lizarazu, avant d'en remettre une couche.