Lizarazu annonce un joueur «bizarre» au PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Après la victoire des hommes de Luis Enrique à Anfield, Bixente Lizarazu a analysé la rencontre. Et comme l'a reconnu le champion du monde 98, il trouve qu'un joueur du PSG est « bizarre ».

Tombeur de l'AS Monaco et de Chelsea, le PSG s'est frotté à Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions. Après sa victoire au match aller (2-0 au Parc des Princes), le club emmené par Luis Enrique retrouvait la bande à Mohamed Salah ce mardi soir à Anfield. Et le PSG s'est imposé sur le même score à l'extérieur. Alors que les Parisiens ont validé leur ticket pour le dernier carré de la C1, Bixente Lizarazu a donné son avis sur Matvey Safonov (27 ans), qui s'est illustré à Liverpool.

Mercato - PSG : Un contrat «à vie» à Paris confirmé à l’étranger ? https://t.co/q9nitM2k7f — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

«Safonov a été très bon sur ce match-là» « Votre regard sur Matveï Safonov, jusqu'ici sceptique quant à son envergure d'immense gardien est-il en train d'évoluer ? Je vais être très objectif et factuel. Safonov a été très bon sur ce match-là, ce qui ne change pas mon impression générale : je le trouve... bizarre. Mais là, c'était plus clair, même dans les sorties aériennes. Et sur sa ligne, il a réussi les arrêts qu'il fallait, tout au long de la partie », a confié Bixente Lizarazu à L'Equipe, avant de poursuivre.