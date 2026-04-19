OM - Vinicius Jr est «la référence absolue» : Igor Paixao lance le plan séduction avant de le rejoindre cet été ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Fort de sa saison à l'OM avec ses 12 buts marqués notamment, Igor Paixao a publiquement postulé à une convocation de la part de Carlo Ancelotti en marge de la Coupe du monde en Amérique du nord (11 juin - 19 juillet). Là-bas, il aimerait former un duo d'attaque avec un certain Vinicius Jr, un modèle à ses yeux.

Une recrue à 35M€ en comprenant les divers bonus qui feraient de lui le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Voici le pari effectué par le directeur du football Medhi Benatia l'été dernier avec Igor Paixao, lui qui pliera bagage à la fin de la saison comme affirmé par le propriétaire Frank McCourt. 12 buts pour Igor Paixao cette saison avec l'OM dont quatre en Ligue des champions, suffisant pour lui permettre de rejoindre Vinicius Jr, son guide, pour la Coupe du monde qui se déroulera entre le 11 juin et le 19 juillet prochain ? « Vini, c'est ma référence absolue. C'est un joueur qui dribble, qui va de l'avant, qui n'a pas peur, donc le top pour moi. C'est Vini ».

😍 Igor Paixão rêve de la Coupe du Monde :



🗣️ "Vini c'est ma référence absolue... Si je suis sélectionné, former un duo d'attaque avec Vinicius, alors là ça va être un vrai spectacle !" 🇧🇷🖇️#beINLigue1 #FCLOM pic.twitter.com/xn8ZbFqw40 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2026

«Si je suis sélectionné, former un duo d'attaque avec Vini, alors là, ça va être un vrai spectacle» Jouer avec le « top » est-il possible pour Igor Paixao ? Si jamais Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, venait à faire appel à lui pour le Mondial, Paixao est persuadé que ce duo pourrait faire des étincelles sur les pelouses américaines comme il l'a confié à beIN SPORTS. « Mon objectif est d'aller à la Coupe du monde. Je suis prêt à tout, tu vois, je me prépare. Si c'est la volonté de Dieu, je participerai à la Coupe du monde. Sinon, je le remercierai pour cette opportunité. Mais je vais donner le meilleur de moi-même avec Marseille. Si je suis sélectionné, former un duo d'attaque avec Vini, alors là, ça va être un vrai spectacle. C'est un rêve d'enfant, le mien et celui de ma famille ».