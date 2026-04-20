Jérôme Rothen - Un ancien coéquipier du PSG ne le rate pas : «Il a l’arrogance du français»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du PSG durant la première décennie des années 2000, Jérôme Rothen a-t-il laissé une bonne image au sein du vestiaire du club francilien ? Le Brésilien Marcos Ceara, qui l'a côtoyé durant deux saisons au PSG, s'est lâché sur Rothen avec un discours plutôt offensif...

Alors qu'il fait aujourd'hui partie des consultants phares de RMC, Jérôme Rothen a longtemps été considéré comme l'un des bons soldats du PSG, dont il a porté les couleurs entre 2004 et 2009. Grand amoureux du club de la capitale, l'ancien ailier gauche ne faisait pourtant pas l'unanimité dans son comportement au PSG, et le témoignage de son ancien coéquipier Marcos Ceara va dans ce sens. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en avril 2022, l'ex-latéral droit brésilien du PSG avait gentiment clashé Rothen.

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« C'est lui le meilleur, c'est lui le plus stylé, le plus fort » « Le joueur le plus parisien ? Rothen, il a un peu l'arrogance du Français. C'est lui le meilleur, c'est lui le plus stylé, le plus fort (rires). Il est très patriote aussi. Un Parisien pur jus ! Moi je me sens surtout français. J'ai aimé la culture, la politesse des gens, leur éducation. En revanche, la gastronomie française ne m'a pas convaincu. Je suis simple, j'aime le riz et les haricots. Je n'aime pas quand c'est trop chic et élaboré », confiait Marcos Ceara, qui s'est montré plus élogieux envers d'autres anciens coéquipiers français du PSG comme Ludovic Giuly et Christophe Jallet.