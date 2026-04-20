PSG - Luis Enrique s'emporte face aux journalistes : «Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le PSG s'est donc incliné sur sa pelouse face à l'OL (1-2). Pour l'occasion, Luis Enrique avait décidé de faire tourner dans son équipe titulaire, mais voilà que ces changement n'ont pas forcément porter leurs fruits. Forcément, après la rencontre, ça a fait parler et l'entraîneur du PSG a quelque peu été agacé par ces questions .

Après sa qualification face à Liverpool en Ligue des Champions, le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1. Opposé à l'OL ce dimanche soir, le club de la capitale a malheureusement connu la défaite (1-2). Les joueurs de Luis Enrique ont chuté alors que certains avaient la chance de se montrer. En effet, l'entraîneur du PSG avait décidé d'opérer un turnover pour affronter les Gones, donnant ainsi du temps de jeu à ceux qui en ont peu. Une rotation de Luis Enrique qui n'aura donc finalement pas permis d'aller chercher cette victoire face à l'OL.

Jérôme Rothen - Un ancien coéquipier du PSG ne le rate pas : «Il a l’arrogance du français» https://t.co/J8zTjYkaRw — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Tu dois jouer en 9 matches en 27 jours, tu veux faire quoi ? » Justement, après la défaite du PSG, Luis Enrique a été interrogé sur ses choix en conférence de presse. Et face aux journalistes, l'entraîneur espagnol est apparu agacé au moment de répondre, lâchant : « On va jouer un match tous les trois jours, il faut surmonter ça avec l’équipe, aujourd’hui on a changé six joueurs et on doit le faire, on le fera encore dans les prochains matches. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Tu dois jouer en 9 matches en 27 jours, tu veux faire quoi ? Après une défaite, c’est facile de dire qu’on a raté mais on va chercher à gagner les deux compétitions alors on doit le faire. La priorité, ce sont les deux compétitions qu’on veut gagner, ici je dis ce que l’entraîneur doit dire après tu peux analyser si je dis la vérité ou pas ».