«Il a un super état d'esprit» : Un malaise a été évité avec ce joueur du PSG !

Amadou Diawara

Convoqué par Luis Enrique pour les quarts de finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, Senny Mayulu n'a pas joué une seule minute, que ce soit à l'aller au Parc des Princes ou au retour à Anfield. Si ce choix de son entraineur l'a frustré, le crack de 19 ans a préféré laisser sa fierté de côté et ne pas faire de vague.

Tombeur de l'AS Monaco et de Chelsea - respectivement en barrage et en huitième de finale de la Ligue des Champions - le PSG s'est frotté à Liverpool en quart de finale. Et les hommes de Luis Enrique ont réussi l'exploit de battre les Reds au Parc des Princes et à Anfield. En effet, le PSG l'a emporté 2-0 à l'aller et au retour, compostant ainsi son billet pour le dernier carré de la C1.

Vente du Parc des Princes : Voilà le prix que le PSG devrait payer ! https://t.co/bbd3LKoLPh — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«Il a une très bonne mentalité» De retour de blessure, Senny Mayulu a été convoqué par Luis Enrique pour disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, le numéro 24 du PSG n'a pas joué une seule minute contre Liverpool, que ce soit au Parc des Princes ou à Anfield. En effet, l'entraineur espagnol a laissé le crack de 19 ans sur le banc des remplaçants pendant les 180 minutes face aux Reds. D'après L'Equipe, ce choix aurait légèrement frustré Senny Mayulu, même s'il ne l'a pas montré. Ce qui a été loué en interne : « Toujours souriant, il observe beaucoup et reste à l’écoute des conseils des joueurs cadres pour continuer à progresser ».