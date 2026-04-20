PSG/OL - «Ça peut m'énerver» : Achraf Hakimi a recadré Endrick en plein match

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, l'OL s'est imposé sur la pelouse du PSG (1-2). Auteur de l'ouverture du score, Endrick n'a pas hésité à célébrer son but devant les supporters parisiens, en dansant pour exprimer sa joie. Mais voilà que ça n'a pas forcément plu à Achraf Hakimi, qui est alors venu recadrer le Brésilien. Un moment sur lequel est revenu le Parisien à l'issue du match.

Endrick avait donné rendez-vous au PSG et ce dimanche soir, l'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid à l'OL a répondu présent. Sur la pelouse du Parc des Princes, le joueur de Paulo Fonseca a placé les siens sur le chemin de la victoire en ouvrant le score dès la 6ème minute. Un nouveau but pour Endrick avec Lyon, qui l'a rendu fou de joie. C'est ainsi qu'il est parti le célébrer devant les supporters parisiens en dansant.

HOW DARE ENDRICK DANCE LIKE THIS AT THE PARC???!!!!



WE NEED TO MAKE THE COMEBACK THIS IS UNACCEPTABLEpic.twitter.com/p6XyZG892E — 𝐏𝐒𝐆𝐈𝐍𝐓 (@PSGINT_) April 19, 2026

« Que lui arrête de faire des choses en direction de nos supporters » Achrac Hakimi n'a lui pas trop apprécié la célébration d'Endrick devant les supporters du PSG. Et le Marocain n'a pas hésité à le faire savoir à son adversaire durant la rencontre, le recadrant ainsi pour ce qu'il venait de faire. Au terme de la rencontre, au micro de Ligue 1+, Achraf Hakimi a d'ailleurs dit : « Pourquoi j'ai dit à Endrick de rester tranquille ? Ce sont des choses qui arrivent dans un match (sourire). On ne va pas se concentrer sur les joueurs adverses. Je voulais que mon équipe reste concentrée, et que lui arrête de faire des choses en direction de nos supporters. Qu'il joue au foot, surtout que c'est un bon joueur. Mais quand il fait des choses qui ne sont pas liées au foot, ça peut m'énerver, surtout qu'on était en train de perdre ».