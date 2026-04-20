PSG/OL - «Ça peut m'énerver» : Achraf Hakimi a recadré Endrick en plein match

Ce dimanche soir, l'OL s'est imposé sur la pelouse du PSG (1-2). Auteur de l'ouverture du score, Endrick n'a pas hésité à célébrer son but devant les supporters parisiens, en dansant pour exprimer sa joie. Mais voilà que ça n'a pas forcément plu à Achraf Hakimi, qui est alors venu recadrer le Brésilien. Un moment sur lequel est revenu le Parisien à l'issue du match.
Endrick avait donné rendez-vous au PSG et ce dimanche soir, l'attaquant brésilien prêté par le Real Madrid à l'OL a répondu présent. Sur la pelouse du Parc des Princes, le joueur de Paulo Fonseca a placé les siens sur le chemin de la victoire en ouvrant le score dès la 6ème minute. Un nouveau but pour Endrick avec Lyon, qui l'a rendu fou de joie. C'est ainsi qu'il est parti le célébrer devant les supporters parisiens en dansant.
« Que lui arrête de faire des choses en direction de nos supporters »
Achrac Hakimi n'a lui pas trop apprécié la célébration d'Endrick devant les supporters du PSG. Et le Marocain n'a pas hésité à le faire savoir à son adversaire durant la rencontre, le recadrant ainsi pour ce qu'il venait de faire. Au terme de la rencontre, au micro de Ligue 1+, Achraf Hakimi a d'ailleurs dit : « Pourquoi j'ai dit à Endrick de rester tranquille ? Ce sont des choses qui arrivent dans un match (sourire). On ne va pas se concentrer sur les joueurs adverses. Je voulais que mon équipe reste concentrée, et que lui arrête de faire des choses en direction de nos supporters. Qu'il joue au foot, surtout que c'est un bon joueur. Mais quand il fait des choses qui ne sont pas liées au foot, ça peut m'énerver, surtout qu'on était en train de perdre ».
« On est heureux pour lui, ça fera du bien pour sa confiance »
Grâce à Endrick, l'OL est donc parti chercher cette victoire sur la pelouse du PSG. Et après la rencontre, les Lyonnais ont eu de jolis mots à l'égard du Brésilien. C'est le cas de Clinton Mata qui a dit à propos d'Endrick : « Endrick nous a lancés, c’est un jeune joueur avec beaucoup de qualité, il a encore pas mal de choses à apprendre mais il fait le maximum pour l’équipe, c’est sa première saison où il joue pas mal de matches donc c’était aussi important pour lui qu’il soit décisif, il a contribué à la victoire, on est heureux pour lui, ça fera du bien pour sa confiance ».