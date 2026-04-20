PSG : «Rien de positif», Luis Enrique confirme un coup dur avec la blessure de Vitinha ?

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a reçu l'OL au Parc des Princes. Défait face à la bande à Endrick à domicile, le club de la capitale a également perdu Vitinha en cours de match. En effet, le milieu de terrain portugais est sorti sur blessure peu avant la mi-temps. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a donné des nouvelles de Vitinha.

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, le PSG avait rendez-vous avec l'OL ce dimanche soir. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a accueilli le club lyonnais au Parc des Princes. Toutefois, les Gones ont surpris les Parisiens, l'emportant 2-1. Dès la 6ème minute de jeu, Endrick a ouvert le score, avant qu'Afonso Moreira n'aggrave la marque douze minutes plus tard. Et dans les arrêts de jeu de la deuxième période, Khvicha Kvaratskhelia a réduit l'écart entre le PSG et l'OL.

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PSG-OL : Vitinha est sorti sur blessure Si le PSG s'est incliné face à l'OL, il a également perdu Vitinha ce dimanche soir. Au départ de l'action qui a amené le second but des Gones, l'international portugais s'est fait mal, et ce, à la suite d'un duel aérien musclé avec un adversaire. En effet, le numéro 17 est mal retombé et semble s'être blessé à la cheville droite. Résultat, Vitinha a dû quitter ses partenaires et la pelouse du Parc des Princes peu avant la mi-temps, plus précisément à la 40ème minute de jeu. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de PSG-OL, Luis Enrique a lâché ses vérités sur le cas de son milieu de terrain. « Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir », a lâché simplement l'entraineur du PSG.