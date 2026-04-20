PSG : «Rien de positif», Luis Enrique confirme un coup dur avec la blessure de Vitinha ?

Ce dimanche soir, le PSG a reçu l'OL au Parc des Princes. Défait face à la bande à Endrick à domicile, le club de la capitale a également perdu Vitinha en cours de match. En effet, le milieu de terrain portugais est sorti sur blessure peu avant la mi-temps. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Luis Enrique a donné des nouvelles de Vitinha.
Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, le PSG avait rendez-vous avec l'OL ce dimanche soir. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a accueilli le club lyonnais au Parc des Princes. Toutefois, les Gones ont surpris les Parisiens, l'emportant 2-1. Dès la 6ème minute de jeu, Endrick a ouvert le score, avant qu'Afonso Moreira n'aggrave la marque douze minutes plus tard. Et dans les arrêts de jeu de la deuxième période, Khvicha Kvaratskhelia a réduit l'écart entre le PSG et l'OL.
PSG-OL : Vitinha est sorti sur blessure
Si le PSG s'est incliné face à l'OL, il a également perdu Vitinha ce dimanche soir. Au départ de l'action qui a amené le second but des Gones, l'international portugais s'est fait mal, et ce, à la suite d'un duel aérien musclé avec un adversaire. En effet, le numéro 17 est mal retombé et semble s'être blessé à la cheville droite. Résultat, Vitinha a dû quitter ses partenaires et la pelouse du Parc des Princes peu avant la mi-temps, plus précisément à la 40ème minute de jeu. Présent en conférence de presse après le coup de sifflet final de PSG-OL, Luis Enrique a lâché ses vérités sur le cas de son milieu de terrain. « Rien de positif, quand tu changes un joueur sur une action un peu dangereuse, il faut attendre les tests et on va voir », a lâché simplement l'entraineur du PSG.
«Il faut attendre les tests et on va voir»
En cas de blessure sérieuse de Vitinha, il s'agirait d'une très grosse perte pour le PSG. En effet, l'ancien pensionnaire du FC Porto est le véritable chef d'orchestre, le métronome, du club de la capitale. Et le PSG de Luis Enrique est deux titres à aller chercher dans cette dernière ligne droite de la saison : la Ligue 1 et la Ligue des Champions.