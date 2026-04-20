Un transfert sur mesure pour Luis Enrique : Deux ans plus tard, le PSG est enfin prêt à lui offrir Julian Alvarez ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique semble avoir trouvé en Ousmane Dembélé l'attaquant idéal pour son équipe du PSG en cours de saison dernière. Et pourtant, quelques mois plus tôt, l'entraîneur espagnol aurait fait des pieds et des mains dans l'optique de s'attacher les services de Julian Alvarez. Alors que le feuilleton est à nouveau d'actualité, la presse annonce une concurrence féroce au Paris Saint-Germain pour le buteur de l'Atletico de Madrid.

Vainqueur de la Coupe du monde, de la Copa America, de la Ligue des champions, de la Premier League... Le CV de Julian Alvarez est bien garni grâce à ses expériences victorieuses avec Manchester City et la sélection argentine. Néanmoins, à l'été 2024, il prenait le PSG et d'autres équipes intéressées par son profil à contrepied dans le but de rejoindre son compatriote Diego Simeone à l'Atletico de Madrid.

Qué barbaridad de gol de Julián Álvarez, qué bueno es pic.twitter.com/S5zKgyhkon — Álex (@LxoMessismoFCB) April 18, 2026

Julian Alvarez, c'est reparti au PSG ? Un échec pour Luis Enrique qui, selon les informations divulguées au moment des faits par le journaliste Fabrizio Romano, aurait validé l'éventuel recrutement de Julian Alvarez. Il n'en a finalement rien été quand bien même le feuilleton semble repartir de plus belle deux ans plus tard. Plusieurs médias évoquent ces dernières semaines un intérêt du PSG pour l'avant-centre de 26 ans sous contrat jusqu'en 2030 à l'Atletico de Madrid. Cependant, la guerre serait déjà déclarée pour l'attaquant qu'attendait déjà Luis Enrique pour l'été 2024.