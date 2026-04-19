Mercato - OM : Une «tâche difficile» est déjà annoncée pour les prochains transferts !

Pierrick Levallet

L’OM risque de vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Le club phocéen va très certainement chercher à remanier son effectif après cette saison qui a eu des hauts et des bas. Pierre Ménès a toutefois annoncé une « tâche difficile » pour Stéphane Richard, notamment pour les prochains transferts de la formation marseillaise.

L’OM devrait connaître un été particulièrement agité sur le mercato. Après une saison plutôt délicate, le club phocéen devrait très certainement remodeler son effectif pour l’exercice 2026-2027. Stéphane Richard, qui prendra ses fonctions à la tête de la formation olympienne en juillet prochain, va avoir du pain sur la planche. Pierre Ménès l’a toutefois mis en garde pour les prochains transferts marseillais.

Medhi Benatia à l'origine du naufrage de l'OM ? «En choisissant Beye, il a mis l’OM en danger» https://t.co/S3xGMO2RRP — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«Tu ne fais pas les mêmes investissements» « J’ai envie de lui dire bon courage. Il va arriver dans une forme de pétaudière, sans directeur sportif, peut-être sans entraîneur, avec un effectif qu’il va certainement falloir renouveler profondément, avec un club qui est pour le moment loin d’être assuré d’être en Ligue des champions. Parce que si l’OM finit quatrième et passe donc par les barrages, tu ne fais pas les mêmes investissements que si tu étais qualifié direct. Donc c’est une tâche difficile. Maintenant, c’est un brillant homme d’affaires, qui a l’air d’être un grand passionné de l’OM. Mais oui, j’ai envie de lui souhaiter surtout bon courage » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.