Frank McCourt a «déjà tout changé» : Un journaliste balance sur l’arrivée de Stéphane Richard à l’OM !

Pierrick Levallet

On connaît déjà l’identité du nouveau président de l’OM ! Frank McCourt a présenté Stéphane Richard il y a quelques jours. Ce dernier prendra ses fonctions à la tête du club phocéen en juillet prochain. Un journaliste estime toutefois que cette officialisation est une forme de désaveu pour cette fin de saison.

Après le départ de Pablo Longoria, l’OM a nommé Alban Juster président intérimaire. Frank McCourt s’est toutefois démené pour trouver un nouvel homme capable de prendre les rênes du club à compter de la saison prochaine. C’est ainsi que le businessman américain a présenté Stéphane Richard il y a quelques jours. L’ancien patron d’Orange prendra ses fonctions à la tête de l’OM en juillet prochain. Mais pour Dominique Sévérac, officialiser sa venue aussi tôt est une forme de désaveu de la saison en cours.

«On attendait quand même plus de lui» : Le joueur qui déçoit un grand nom de l'OM à Marseille https://t.co/ifSQHBnIt2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

«Il n’y avait pas d’urgence particulière» « Ils n’ont pas l’étoffe d’un troisième. Le LOSC l’a plus parce que c’est une équipe plus complète. J’ai l’impression que même l’actionnaire ne croit pas que l’OM ait l’étoffe d’être troisième puisqu’il a déjà tout changé. Il a mis un nouveau président alors qu’il n’y avait pas d’urgence particulière à ce qu’on le connaisse là, maintenant. Je pense qu’ils sont déjà en train de préparer la saison prochaine et ont oublié celle-là » a expliqué le journaliste dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.