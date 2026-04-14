Frank McCourt : Son objectif avec la vente de l’OM révélé par un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt a jusqu'à présent toujours dit qu'il n'avait pas l'intention de vendre le club phocéen. Malgré les nombreuses rumeurs, l'Américain n'aurait pas prévu de partir. A moins que... McCourt finalement se laisser tenter et ouvrir la porte à une vente de l'OM. A quelques conditions toutefois.

Le feuilleton de la vente de l'OM continue encore et toujours de faire parler. Et voilà qu'avec la récente nomination de Stéphane Richard au poste de président, c'est reparti pour un tour. En effet, le profil du nouveau boss olympien pourrait accélérer le processus de départ de Frank McCourt. « L’OM est-il à vendre ? Je dis en quoi la nomination de Stéphane Richard prouve que l’OM est plus à vendre qu’avant. Pour moi, tous les clubs sont à vendre entre guillemets, à part le PSG dans l’absolu », a alors réagi Hugo Guillemet dans L'Equipe du Soir.

OM : La toute nouvelle signature est validée par Samir Nasri ! https://t.co/uF3uLJhvtH — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

« Si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros... » Le journaliste de L'Equipe a ensuite expliqué concernant la vente de l'OM suite à l'arrivée de Stéphane Richard : « Si la saison est bonne, on ne parle jamais de vente. Là ça tangue donc on fantasme. Stéphane Richard, je ne vois pas le profil de quelqu’un qui vient pour vendre le club. Je vois quelqu’un qui doit assainir les finances, qui doit créer des relais financiers possiblement avec CMA CGM. Il vient assainir la masse salariale, pas seulement des joueurs mais aussi de l’administratif. De là à dire qu’ils sont à vendre, pas plus qu’avant sa nomination ». Il n'empêche qu'un départ de Frank McCourt pourrait tout de même être à envisagé. Tout dépendra alors de l'offre qu'il recevra. « La réalité c’est que si quelqu’un arrive avec 600 ou 700 millions d’euros, McCourt va probablement vendre », a confié Hugo Guillemet.