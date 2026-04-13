«J’ai hâte», un ancien joueur de l’OM postule pour le poste d'Habib Beye ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'OM, Habib Beye n'a pas encore la garanti d'être en poste à long terme dans le projet des dirigeants marseillais. Et un ancien milieu de terrain passé par le club phocéen durant sa carrière de joueur a déjà posé sa candidature pour venir un jour s'installer à la place de Beye sur le banc de l'OM.

En proie à de gros soucis d'instabilité ces dernières années, l'OM peut-il viser une collaboration sur le long-terme avec Habib Beye ? Le coach sénégalais a été nommé en février dernier suite au départ de Roberto De Zerbi, et affiche un bilan contrasté depuis le début de sa mission (4 victoires, 4 défaites). Si l'OM venait à louper une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Beye pourrait donc être limogé, et il faudra alors repartir sur un nouveau cycle. Quoi qu'il en soit, un ancien milieu de terrain de l'OM a déjà posé sa candidature pour le poste : Joey Barton.

Départ de l'OM : Le poste de Medhi Benatia proposé à une star ? L'offre que personne n'attendait (et elle non plus) https://t.co/Lz1KmbfVcV — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Barton veut venir entraîner l'OM ! Interrogé en 2020 dans les colonnes de L'EQUIPE, Barton affichait clairement son objectif de venir un jour s'installer sur le banc de l'OM : « J'ai hâte moi aussi (rire) ! J'essaierai d'être meilleur comme entraîneur de l'OM que je l'ai été comme joueur de l'OM. Il y a de la marge (…) C'est mon intention, en tout cas. Mais je ne prendrai le poste que quand je parlerai couramment (rire) », a indiqué l'ancien milieu de terrain anglais, passé par l'OM durant une saison seulement (2012-2013).