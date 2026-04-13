OM : La toute nouvelle signature est validée par Samir Nasri !

La crise du mois de février a emporté tout sur son passage, avec non seulement Roberto De Zerbi qui a pris la porte, mais également Pablo Longoria. Alban Juste est venu pour le remplacer au poste de président, mais ce n’était qu’un simple intérim, puisque tout récemment le propriétaire Frank McCourt a annoncé l’arrivée d’un tout nouvel homme à ce poste.
C’est la fin d’un cycle. Après six années comme directeur sportif puis comme président, Pablo Longoria a quitté l’OM. Un départ qui a énormément fait réagir, surtout quand on sait les tensions qui seraient montées en interne au cours des dernières saisons, notamment entre lui et Medhi Benatia.
Stéphane Richard, le nouveau visage de l’OM
Désormais, on recommence à zéro, puisque Frank McCourt a décidé de reconstruire tout l’organigramme. En effet, s’il est resté, Benatia va lui aussi quitter l’OM à la fin de la saison et donc laisser sa place à un nouveau directeur sportif. Mais en attendant, c’est un nouveau président qui est arrivé en la personne de Stéphane Richard, ancien PDG du groupe Orange de 2011 à 2022. Un profil totalement différent de son prédécesseur Longoria, puisqu’il semble être beaucoup plus calé sur les affaires que sur le sportif.
« Il prône l'apaisement et c'est ce dont le club a besoin dans les hautes instances »
Evidemment, les réactions se sont multipliées depuis sa nomination et c’est le cas avec Samir Nasri, qui a donné son avis concernant Stéphane Richard. « Vous pensez quoi de ce type de président à l'OM ? Pourquoi pas, qu'il fasse son boulot de président » a expliqué l’ancien milieu offensif de l’OM, dans le Canal Football Club. « Qu'il prenne un directeur sportif qui s'occupe uniquement du sportif pour qu'il n'y ait pas de frictions entre les personnes justement. Que chacun ait son poste. Il prône l'apaisement et c'est ce dont le club a besoin dans les hautes instances ».