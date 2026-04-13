OM : La toute nouvelle signature est validée par Samir Nasri !

Axel Cornic

La crise du mois de février a emporté tout sur son passage, avec non seulement Roberto De Zerbi qui a pris la porte, mais également Pablo Longoria. Alban Juste est venu pour le remplacer au poste de président, mais ce n’était qu’un simple intérim, puisque tout récemment le propriétaire Frank McCourt a annoncé l’arrivée d’un tout nouvel homme à ce poste.

C’est la fin d’un cycle. Après six années comme directeur sportif puis comme président, Pablo Longoria a quitté l’OM. Un départ qui a énormément fait réagir, surtout quand on sait les tensions qui seraient montées en interne au cours des dernières saisons, notamment entre lui et Medhi Benatia.

«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée https://t.co/vp3T9LUwN1 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Stéphane Richard, le nouveau visage de l’OM Désormais, on recommence à zéro, puisque Frank McCourt a décidé de reconstruire tout l’organigramme. En effet, s’il est resté, Benatia va lui aussi quitter l’OM à la fin de la saison et donc laisser sa place à un nouveau directeur sportif. Mais en attendant, c’est un nouveau président qui est arrivé en la personne de Stéphane Richard, ancien PDG du groupe Orange de 2011 à 2022. Un profil totalement différent de son prédécesseur Longoria, puisqu’il semble être beaucoup plus calé sur les affaires que sur le sportif.