Mercato - Le PSG fait une offre à un titi parisien : C'est trop tard ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques saisons, le PSG et Luis Enrique tentent réellement d’intégrer les jeunes du centre de formation au sein de l’équipe première. Cependant, certains Titis décident tout de même de quitter Paris. Après Axel Tape l’été dernier, c’est Mathis Jangeal qui devrait aller se lancer à l’étranger malgré une belle proposition formulée par le club de la capitale.

Le PSG cherche désormais à miser sur ses jeunes et talentueux éléments. Le centre de formation parisien est scrutée minutieusement par Luis Enrique et Luis Campos, qui cherchent à intégrer régulièrement certains Titis avec les pros. Au cours des dernières saisons par exemple, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Axel Tape, ou encore Mathis Jangeal ont pu faire leurs première apparitions avec l’équipe première.

✅👋 Mathis Jangeal se dirigerait bien vers un départ du PSG !



🕵️ Hambourg souhaite le recruter, et espère se montrer suffisamment convaincant pour obtenir sa signature.



😕 Paris avait bien propose un contrat pro, mais l’Allemagne apparaît comme une destination privilégiée.



🗞… pic.twitter.com/wFvALTZyr8 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 19, 2026

Mathis Jangeal va recaler le PSG ? Mais pour les deux derniers noms cités, l’avenir ne semble pas s’écrire au PSG. Alors qu’Axel Tape a décidé de ne pas signer de contrat professionnel à Paris afin de rejoindre le Bayer Leverkusen, Mathis Jangeal pourrait l’imiter cet été. Ayant fait ses débuts en pro cette saison en septembre dernier, le joueur de 17 ans se dirige vers une signature à Hambourg en Bundesliga annonce le Parisien ce dimanche. Pourtant, le PSG a bel et bien formulé une proposition de signature de contrat professionnel à son jeune talent, mais la tendance est à un départ.