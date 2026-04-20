Mercato - Le PSG fait une offre à un titi parisien : C'est trop tard ?

Depuis quelques saisons, le PSG et Luis Enrique tentent réellement d’intégrer les jeunes du centre de formation au sein de l’équipe première. Cependant, certains Titis décident tout de même de quitter Paris. Après Axel Tape l’été dernier, c’est Mathis Jangeal qui devrait aller se lancer à l’étranger malgré une belle proposition formulée par le club de la capitale.
Le PSG cherche désormais à miser sur ses jeunes et talentueux éléments. Le centre de formation parisien est scrutée minutieusement par Luis Enrique et Luis Campos, qui cherchent à intégrer régulièrement certains Titis avec les pros. Au cours des dernières saisons par exemple, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Axel Tape, ou encore Mathis Jangeal ont pu faire leurs première apparitions avec l’équipe première.
Mathis Jangeal va recaler le PSG ?
Mais pour les deux derniers noms cités, l’avenir ne semble pas s’écrire au PSG. Alors qu’Axel Tape a décidé de ne pas signer de contrat professionnel à Paris afin de rejoindre le Bayer Leverkusen, Mathis Jangeal pourrait l’imiter cet été. Ayant fait ses débuts en pro cette saison en septembre dernier, le joueur de 17 ans se dirige vers une signature à Hambourg en Bundesliga annonce le Parisien ce dimanche. Pourtant, le PSG a bel et bien formulé une proposition de signature de contrat professionnel à son jeune talent, mais la tendance est à un départ.
Le PSG veut sécuriser l’avenir de ses jeunes
Il y a quelques mois, Luis Campos avait pourtant rappelé à quel point le PSG souhaitait faire de la place à ses jeunes. « Maintenant que les lignes de l’équipe professionnelle sont clairement définies, on essaie d’intégrer, comme on le fait déjà en U19 et U23, les meilleurs joueurs de la région parisienne. On doit leur faire comprendre que, s’ils nous rejoignent au PSG, on leur donnera leur chance. Charge à eux d’être vraiment bons - et croyez-moi, il faut vraiment être très bons - pour pouvoir faire partie de cette équipe », confiait le dirigeant portugais.