Grégory Lorenzi : Le nouveau directeur sportif de l’OM divise les consultants !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Grégory Lorenzi devrait être le futur directeur sportif de l'OM. Le Brestois viendra donc succéder à Medhi Benatia dans ces fonctions, et son cas a d'ores et déjà divisé les observateurs ces dernières semaines, à l'image de Daniel Riolo et Loïc Tanzi qui ne partagent pas le même point de vue sur Lorenzi à l'OM.

Le départ de Medhi Benatia en fin de saison est déjà acté depuis plusieurs mois, et l'OM semble avoir enfin déniché son successeur ! Selon les dernières tendances, Grégory Lorenzi sera le futur directeur sportif de l'OM et un accord a d'ores et déjà été trouvé avec le dirigeant du Stade Brestois. Le début d'une nouvelle ère donc pour le club marseillais, mais Lorenzi a-t-il les épaules pour gérer au mieux cette fonction ? Son profil est en tout cas loin de faire l'unanimité chez les consultants les plus célèbres du paysage médiatique français.

« Je ne lui donnerais pas sa chance à Lorenzi » En avril, au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo ne se montrait pas forcément favorable à une nomination de Grégory Lorenzi à l'OM : « Je ne sais pas si un étranger peut venir prendre le poste à Marseille. Les noms français on les connaît. Celui sur le marché qui a été excellent à Brest est Greg Lorenzi, maintenant, est-ce que c’est le même métier à Marseille (…) Qu’on dise que l’OM c’est trop grand pour Lorenzi et qu’il n’a pas ce catalogue, t’as le droit d’augmenter ton réseau et d’avoir des relations. Je ne lui donnerais pas sa chance à Lorenzi », a lâché Riolo.