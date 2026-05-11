XV de France : La surprise qui se confirme à un an de la Coupe du monde ?

Axel Cornic

Après l’échec de 2023, le XV de France veut tout miser sur la Coupe du monde 2027 en Australie. Mais Fabien Galthié ne part pas vraiment avec les meilleures armes et c’est notamment le cas au poste de pilier droit, où depuis la retraite forcée d’Uini Atonio personne ne s’est imposé.

C’est un débat assez technique, mais pour faire simple : le XV de France n’a pour le moment pas de pilier droit de niveau international. Titulaire lors des cinq matchs du Tournoi des Six Nations, Dorian Aldegheri ne fait pas vraiment l’unanimité et on attend toujours l’éclosion de Demba Bamba ou encore de Georges-Henri Colombe. Un flou qui pourrait bien laisser la place à un retour assez inattendu...

La transformation de Tolofua Talonneur de métier, Christopher Tolofua est en effet en train de faire une reconversion au poste de pilier droit avec son club du MHR. Et ça marche plutôt bien pour l’international français aux 7 sélections, qui a avoué en avoir parlé avec Fabien Galthié. « Je tire mon chapeau à mes collègues de première ligne, parce qu’ils m’ont vraiment aidé sur le travail spécifique au poste tout au long de cette campagne européenne » a confié le Montpelliérain, d’après Rugbyrama.