XV de France : La surprise qui se confirme à un an de la Coupe du monde ?

Après l’échec de 2023, le XV de France veut tout miser sur la Coupe du monde 2027 en Australie. Mais Fabien Galthié ne part pas vraiment avec les meilleures armes et c’est notamment le cas au poste de pilier droit, où depuis la retraite forcée d’Uini Atonio personne ne s’est imposé.
C’est un débat assez technique, mais pour faire simple : le XV de France n’a pour le moment pas de pilier droit de niveau international. Titulaire lors des cinq matchs du Tournoi des Six Nations, Dorian Aldegheri ne fait pas vraiment l’unanimité et on attend toujours l’éclosion de Demba Bamba ou encore de Georges-Henri Colombe. Un flou qui pourrait bien laisser la place à un retour assez inattendu...
La transformation de Tolofua
Talonneur de métier, Christopher Tolofua est en effet en train de faire une reconversion au poste de pilier droit avec son club du MHR. Et ça marche plutôt bien pour l’international français aux 7 sélections, qui a avoué en avoir parlé avec Fabien Galthié. « Je tire mon chapeau à mes collègues de première ligne, parce qu’ils m’ont vraiment aidé sur le travail spécifique au poste tout au long de cette campagne européenne » a confié le Montpelliérain, d’après Rugbyrama.
« Être considéré comme un pilier droit ? C’est l’objectif ultime »
« Ce serait prétentieux de dire que, ça y est, je suis prêt. Mais franchement, ils m’ont vraiment bien fait bosser » a poursuivi Christopher Tolofua, qui a disputé son dernier match avec le XV de France en mars 2017 contre l'Italie (18-40), au poste de talonneur. « Être considéré comme un pilier droit ? C’est l’objectif ultime. L’objectif, en lui-même, est d’être au service de l’équipe, d’apporter une carte en plus, une corde de plus à mon arc pour l’équipe. Que ce soit dans une bonne ou une mauvaise dynamique, il faut que ça serve ».