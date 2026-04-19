Le PSG en danger contre l’OL... à cause d'Arsenal ? Cette statistique le prouve !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG, actuel leader de Ligue 1, reçoit l’OL au Parc des Princes (20h45). Une rencontre très attendue des deux côtés, mais qui semble déjà quelque peu promise au club de la capitale. Cependant, une statistique totalement improbable causée par Arsenal pourrait laisser planer le doute sur l’issue de ce choc du championnat de France. Explications.

Un gros choc après la qualification en Ligue des Champions. Ayant de nouveau atteint le dernier carré de la C1 cette saison, le PSG retrouve enfin la Ligue 1 avec un gros duel. Ce dimanche soir, Paris, leader du championnat, accueille l’OL au Parc des Princes. Et si Luis Enrique devrait faire tourner son équipe ce soir, le PSG reste tout de même favori pour l’emporter face à des Lyonnais en pleine course à la qualification en Ligue des Champions.

Kaï Havertz a marqué face à Manchester City. L’OL n’a perdu aucun de ses 6 matchs suivants un match dans lequel il a marqué. https://t.co/eAUPvNXK6u — Data OL (@OL_Data) April 19, 2026

L’OL sauvé face au PSG grâce à… Kai Havertz ? Néanmoins, le PSG peut potentiellement être inquiété par l’OL ce dimanche soir. En effet, une statistique totalement improbable autour de cette rencontre vient d’être dévoilée par le compte X DataOL. Ce dimanche après-midi, Kai Havertz a marqué avec Arsenal lors du choc face à Manchester City en Premier League. Et l’OL n’a jamais perdu la moindre rencontre en six matchs lorsque l’attaquant allemand a inscrit un but cette saison.