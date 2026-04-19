Le PSG en danger contre l’OL... à cause d'Arsenal ? Cette statistique le prouve !

Ce dimanche soir, le PSG, actuel leader de Ligue 1, reçoit l’OL au Parc des Princes (20h45). Une rencontre très attendue des deux côtés, mais qui semble déjà quelque peu promise au club de la capitale. Cependant, une statistique totalement improbable causée par Arsenal pourrait laisser planer le doute sur l’issue de ce choc du championnat de France. Explications.
Un gros choc après la qualification en Ligue des Champions. Ayant de nouveau atteint le dernier carré de la C1 cette saison, le PSG retrouve enfin la Ligue 1 avec un gros duel. Ce dimanche soir, Paris, leader du championnat, accueille l’OL au Parc des Princes. Et si Luis Enrique devrait faire tourner son équipe ce soir, le PSG reste tout de même favori pour l’emporter face à des Lyonnais en pleine course à la qualification en Ligue des Champions.
L’OL sauvé face au PSG grâce à… Kai Havertz ?
Néanmoins, le PSG peut potentiellement être inquiété par l’OL ce dimanche soir. En effet, une statistique totalement improbable autour de cette rencontre vient d’être dévoilée par le compte X DataOL. Ce dimanche après-midi, Kai Havertz a marqué avec Arsenal lors du choc face à Manchester City en Premier League. Et l’OL n’a jamais perdu la moindre rencontre en six matchs lorsque l’attaquant allemand a inscrit un but cette saison.
Paulo Fonseca s’attend à souffrir
Si cette statistique est amusante, l’entraîneur Paulo Fonseca lui, s’attend à un match très difficile face au PSG. « Nous devons être réalistes, ce sera difficile. Nous avons un calendrier compliqué et nous affrontons le PSG. Nous devons d’abord penser à notre match et nous concentrer sur nous-mêmes. On peut regarder les résultats des autres équipes, mais il reste encore des possibilités. Cela dit, c’est difficile de se projeter sur les autres matchs quand on joue contre la meilleure équipe de France et d’Europe. Nous devons rester réalistes (…) Le PSG est dans sa meilleure période de la saison, ils sont vraiment très forts en ce moment », a confié le coach portugais.