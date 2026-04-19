Deux ans après son départ du PSG, Carlos Soler fond en larmes et vide son sac !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Carlos Soler n'a pas connu l'expérience riche en émotions à laquelle il pouvait s'attendre en signant au PSG à l'été 2022. Après deux saisons sans briller, l'international espagnol s'en allait une première fois à West Ham et d'une manière définitive à la Real Sociedad lors du dernier mercato estival. Dans la foulée de la victoire des Basques en finale de Coupe du roi contre l'Atletico de Madrid samedi soir (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). Un succès qui l'a ému aux larmes et l'a incité à tout lâcher à la télévision espagnole.

Voilà un joueur qui s'est cherché pendant quelques années après une expérience non concluante entamée au Paris Saint-Germain en 2022 au même moment que Fabian Ruiz. Leurs destins au PSG ont été bien différents dans la capitale. Le dernier cité a été un membre phare de la quête de la première Ligue des champions de l'histoire du club parisien lorsque l'autre ne s'y est jamais réellement imposé avant d'être prêté à West Ham la saison dernière et de rejoindre la Real Sociedad de manière définitive par le biais d'un transfert à l'intersaison.

🗣️ "A mi mujer, a mis padres, a mi niño que acaba de nacer".



👉🏼 Las lágrimas de Carlos Soler acordándose de su familia tras la victoria.#futbol #LaCopaRTVE #copadelrey #realsociedad #carlossoler pic.twitter.com/pyzIpMJASR — Teledeporte (@teledeporte) April 19, 2026

«Après quelques années où je n’ai pas pu profiter sur le terrain de ce que je voulais, j’arrive ici et j’y arrive» Au sein du club basque, Carlos Soler a écœuré Antoine Griezmann et l'Atletico de Madrid de Diego Simeone samedi soir. Et ce, grâce à la victoire de l'équipe entraînée par Pellegrino Matarazzo en finale de Coupe du roi (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). Une soirée parfaite pour l'ancien milieu de terrain du PSG qui n'a pas vraiment pu contenir ses larmes au micro de Teledeporte. « Je pense à ma femme, à mon petit garçon qui est à la maison et qui vient de naître, à mes parents, à ma grand-mère… Mon grand-père était présent lors de ma dernière victoire, mais aujourd’hui, il n’a pas pu être là. Après quelques années où je n’ai pas pu profiter sur le terrain de ce que je voulais, j’arrive ici et j’y arrive ».