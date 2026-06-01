Luis Enrique - Départ du PSG : Le rêve d’une star de l’UFC peut se réaliser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce samedi, le PSG a remporté sa deuxième Ligue des Champions et Luis Enrique a bien évidemment été l’un des grands artisans de ce succès. Après ce sacre, les compliments se sont multipliés à l’encontre de l’Espagnol que le club de la capitale n’entend pas laisser partir. Alors qu’il est question d’une prolongation de contrat pour Luis Enrique, voilà que certains aimeraient bien le voir loin du PSG.

En 2023, le PSG décidait de faire confiance à Luis Enrique et de lui confier les clés de l’équipe. Un choix que le club de la capitale ne regrette clairement pas aujourd’hui puisque l’entraîneur espagnol a emmené son équipe sur le toit de l’Europe, venant de remporter sa deuxième Ligue des Champions consécutive avec le PSG. Une belle histoire qui ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, alors que Luis Enrique est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2027, la direction parisienne a prévu de le faire prolonger jusqu’en 2030.

Luis Enrique réclamé à Liverpool Il n’est donc pas prévu que Luis Enrique quitte le PSG de sitôt. Et pourtant… Alors que l’Espagnol fait le bonheur du club de la capitale, à l’étranger, certains aimeraient le voir débarquer. C’est le cas de Paddy Pimblett, star de l’UFC et supporter de Liverpool. Les Reds viennent de se séparer d’Arne Slot et se cherche donc un nouvel entraîneur. C’est ainsi que ce samedi, sur CBS, avant la finale de la Ligue des Champions, celui qui va prochainement affronter Benoit Saint-Denis a expliqué vouloir voir le PSG l’emporter face à Arsenal pour que Luis Enrique quitte ensuite ses fonctions et rejoigne Liverpool pour relever un nouveau défi. Si Paris a bien remporté la Ligue des Champions, pas sûr toutefois que l’entraineur parisien claque la porte. Au grand dam de Paddy Pimblett.