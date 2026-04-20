«Entre ceux qui regrettent De Zerbi, ceux qui pensent à leur futur club...» : Rien ne va plus à l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille avait retrouvé le goût à la victoire après deux défaites de suite en Ligue 1 grâce à un succès face à Metz (3-1). Pour cette dernière ligne droite de la saison, le vestiaire du club avec le staff s'étaient rendus en stage en Andalousie, qui n'a pas porté ses fruits à Lorient : défaite 2-0. Le coup de gueule du directeur du football Medhi Benatia n'aurait pas l'effet escompté dans le vestiaire qui serait plus que divisé.

Un stage de quelques jours à Marbella pour les joueurs et le staff technique de l'OM afin de créer « du liant » avant les cinq « finales » de Ligue 1 pour valider le ticket de l'équipe pour la prochaine campagne de Ligue des champions. C'est le discours tenu par Medhi Benatia après la déroute de Lorient samedi dernier (0-2). Une finale de perdue, entraînant une prise de parole sans filtre et de cinq minutes du directeur du football de l'OM, un poste qu'il quittera en fin de saison, pour lâcher ses quatre vérités aux joueurs face à la presse.

🔵⚪️⚡️@flogermain: "Le fiasco de Lorient a été très mal vécu, les joueurs sont vraiment dans le viseur. Entre ceux qui regrettent De Zerbi, ceux qui pensent à leur futur club et ceux qui, déjà, n'accrochent pas avec Beye, la situation est très compliquée Marseille" pic.twitter.com/Ybb5Mz5aFq — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 20, 2026

«A partir de jeudi, trois nuits non-stop à la Commanderie jusqu'au match dimanche» Une sortie qui n'aurait pas du tout plu au vestiaire de l'OM selon les informations de La Provence. Sur les ondes de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme, le correspondant à Marseille de la radio a fait état d'une atmosphère délétère dans la cité phocéenne. Les dirigeants ont décidé de resserrer la vis cette semaine à la Commanderie. « La direction de l'OM et le propriétaire Frank McCourt sont aussi agacés de ce qu'ils ont vu lors du match contre Lorient. Les sanctions sont là, pas de repos ce lundi, séance le matin et l'après-midi mardi et mercredi. A partir de jeudi, trois nuits non-stop à la Commanderie jusqu'au match dimanche ».