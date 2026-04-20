«Les joueurs ont envie d’aller ailleurs» : Après le coup de gueule de Benatia, le vrai problème de l’OM est dévoilé ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Exaspéré par la prestation de l’OM sur la pelouse de Lorient (2-0) samedi, Medhi Benatia est sorti de sa réserve, pointant du doigt l’attitude de ses joueurs et leur match qu’il a qualifié de « scandale ». Pour Denis Charvet, le directeur du football olympien est dans son rôle, mais n’est pas crédible. Selon lui, le problème est avant tout qu’une majorité des joueurs n’ont plus envie d’être à Marseille.

Plutôt discret depuis son vrai-faux départ au mois de février, Medhi Benatia a décidé de prendre la parole samedi pour critiquer ouvertement la prestation et surtout l’attitude de ses joueurs après la défaite de l’OM à Lorient (2-0). Une prise de parole légitime en tant que directeur du football du club, mais critiquée par beaucoup d’observateurs, rappelant que c’est lui qui les a choisis et a décidé de nommer Habib Beye pour remplacer Roberto De Zerbi.

🎙 Denis sur la déclaration de Benatia : « Les joueurs sont les premiers fautifs mais ils n’ont plus la tête à Marseille, il n’y a plus de pilote dans l’avion. Je pense qu’il se trompe, il y a un état des lieux à faire. » pic.twitter.com/r65JNcvpHB — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 20, 2026

« Je pense que les joueurs, leur tête n’est pas à Marseille » « Est-ce que Benatia est vraiment crédible ? Non, je ne pense pas », a estimé Denis Charvet dans le Super Moscato Show sur RMC. « En même temps, c’est son job d’aller devant la presse après un match catastrophique, mais le mal est plus profond. On dit toujours que les joueurs sont les premiers fautifs, je le pense aussi, mais le problème aujourd’hui est que les joueurs sont à Marseille. Je pense que les joueurs, leur tête n’est pas à Marseille. Elle est ailleurs, ils ont envie d’aller ailleurs. Ils étaient, pour la plupart, venus avec De Zerbi, aujourd’hui, il n’y a plus De Zerbi. Et puis il n’y a plus de pilote dans l’avion. Tu crois qu’un Benatia va être entendu par ses joueurs ? Des joueurs qui touchent 400 000€ par mois ? Ils ne l’écoutent pas. Pour eux, c’est rien. »