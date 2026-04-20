Bertrand Latour dévoile «les deux grosses erreurs» de Medhi Benatia : L'OM va le payer cher ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Arrivé à l'OM à la fin du mois de novembre 2023, Medhi Benatia va quitter ses fonctions de directeur du football à la fin d'une saison qui tourne au vinaigre avec une défaite à Lorient samedi dernier (0-2). Le dirigeant marseillais a réglé ses comptes dans la presse après cet échec qui l'a mis hors de lui. Le journaliste Bertrand Latour a lui aussi lâché ses vérités sur la situation à Marseille.

De retour du stage de Marbella, l'OM n'a pas gagné la première des cinq « finales » qui lui restaient au grand dam de Medhi Benatia. A Lorient, les joueurs d'Habib Beye ont été submergés par Les Merlus et se sont finalement inclinés sur le score de 2 buts à 0 samedi après-midi. Après la rencontre, Benatia a lâché ses quatre vérités aux joueurs lors d'une tirade de plusieurs minutes en zone mixte pour évoquer le « scandale » de cette situation.

"Il s'est trop trompé ces derniers mois, et je comprends que les résultats le tendent : c'est INSUPPORTABLE ce qu'on voit" 💬



La réaction de Bertrand Latour à la prise de parole de Medhi Benatia après la défaite de l'OM à Lorient 🗣️#CFC pic.twitter.com/eiwBof5PIR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 19, 2026

«Il a choisi De Zerbi, il a choisi Beye. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs à Marseille» La colère noire de Medhi Benatia causé beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Dimanche soir, sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour a lui aussi signé une tirade, moins longue que celle du directeur du football de l'OM, mais en lui mettant ses propres fautes sous le nez. « Le constat que Benatia fait est très juste. Le problème, c'est qu'il est le responsable principal de tous les errements qu'il décrit. Il est directeur du football, il a eu de très grandes prérogatives à Marseille. Il a choisi De Zerbi, il a choisi Beye. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs à Marseille qu'il n'a pas pu rectifier en cours de saison parce que Beye n'a fait qu'aggraver la situation à Marseille. De temps en temps on se régalait, maintenant c'est sans arrêt catastrophique et de temps en temps ils gagnent un match contre Auxerre et qu'il fait beau. Il y a eu des erreurs de recrutement, à commencer peut-être par Pavard qui incarne ça à merveille ».