OM : Benatia pique une crise, les joueurs l’ont très mal pris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, l’OM a subi une nouvelle défaite en championnat. Battu par le FC Lorient (2-0), le club phocéen fait une très mauvaise opération au classement de Ligue 1. Medhi Benatia lui, a totalement craqué devant la presse, ne mâchant clairement pas ses mots sur les joueurs d’Habib Beye. En interne, le vestiaire n’aurait pas du tout apprécié cette sortie remarquée.

Une sortie médiatique extrêmement incisive. Suite à la défaite de l’OM face à Lorient ce samedi, le directeur du football Medhi Benatia s’est exprimé devant la presse ne mâchant pas ses mots à l’encontre de l’attitude proposée par les joueurs marseillais durant la rencontre.

🚨🚨 𝗟𝗔 𝗦𝗢𝗥𝗧𝗜𝗘 𝗗𝗘 𝗕𝗘𝗡𝗔𝗧𝗜𝗔 🇲🇦 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗠𝗔𝗟 𝗩𝗘́𝗖𝗨𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔𝗜𝗥𝗘.



La fracture est béante avec son effectif. 💔



🗞️ La Provence https://t.co/1ozB8FVbss — Actu Foot (@ActuFoot_) April 19, 2026

Les joueurs de l’OM n’ont pas aimé ce craquage « C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant », a notamment lâché le dirigeant marocain. Et d’après les dernières indiscrétions de la Provence, le vestiaire de l’OM n’a pas du tout apprécié la sortie de Benatia. La fracture serait désormais totale entre les joueurs d’Habib Beye et le directeur du football de l’OM.