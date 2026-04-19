«Il s'est trop trompé» : Rien ne va plus à l'OM, l'erreur de trop pour Medhi Benatia ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, l’OM a été défait sur la pelouse de Lorient (2-0). Une défaite amère, qui a fait bondir de rage Medhi Benatia. Le directeur du football a crié au scandale concernant l’attitude des joueurs d’Habib Beye après la rencontre. Cependant, pour le journaliste Bertrand Latour, le dirigeant marseillais est tout aussi responsable de la situation compliquée à Marseille.

L’OM a l’arrêt. Battu par Lorient ce samedi, le club phocéen a subi un gros coup dur dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Le directeur du football, Medhi Benatia, n’a pas mâché ses mots face à la presse, affirmant que cette prestation des siens avait été « un scandale ». Présent sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche soir, le journaliste Bertrand Latour a analysé la situation.

c'est legendaire, mythique, historique, les mots me manquent pour exprimer à quel point cette interview rentrera de gré ou de force dans l'Histoire du club avec un grand H pic.twitter.com/l3yUOXLd92 — Out Of Context OM (@oContextOM) April 18, 2026

« Le problème, c'est qu'il est le responsable principal de tous les errements qu'il décrit » « Le constat que Benatia fait est très juste. Le problème, c'est qu'il est le responsable principal de tous les errements qu'il décrit. Il est directeur du football, il a eu de très grandes prérogatives à Marseille. Il a choisi De Zerbi, il a choisi Beye. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs à Marseille qu'il n'a pas pu rectifier en cours de saison parce que Beye n'a fait qu'aggraver la situation à Marseille. De temps en temps on se régalait, maintenant c'est sans arrêt catastrophique et de temps en temps ils gagnent un match contre Auxerre et qu'il fait beau », a ainsi confié Latour, avant de poursuivre.