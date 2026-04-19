«Il s'est trop trompé» : Rien ne va plus à l'OM, l'erreur de trop pour Medhi Benatia ?

Ce samedi, l’OM a été défait sur la pelouse de Lorient (2-0). Une défaite amère, qui a fait bondir de rage Medhi Benatia. Le directeur du football a crié au scandale concernant l’attitude des joueurs d’Habib Beye après la rencontre. Cependant, pour le journaliste Bertrand Latour, le dirigeant marseillais est tout aussi responsable de la situation compliquée à Marseille.
L’OM a l’arrêt. Battu par Lorient ce samedi, le club phocéen a subi un gros coup dur dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Le directeur du football, Medhi Benatia, n’a pas mâché ses mots face à la presse, affirmant que cette prestation des siens avait été « un scandale ». Présent sur le plateau du Canal Football Club sur Canal + ce dimanche soir, le journaliste Bertrand Latour a analysé la situation.
« Le problème, c'est qu'il est le responsable principal de tous les errements qu'il décrit »
« Le constat que Benatia fait est très juste. Le problème, c'est qu'il est le responsable principal de tous les errements qu'il décrit. Il est directeur du football, il a eu de très grandes prérogatives à Marseille. Il a choisi De Zerbi, il a choisi Beye. Pour moi, ce sont deux grosses erreurs à Marseille qu'il n'a pas pu rectifier en cours de saison parce que Beye n'a fait qu'aggraver la situation à Marseille. De temps en temps on se régalait, maintenant c'est sans arrêt catastrophique et de temps en temps ils gagnent un match contre Auxerre et qu'il fait beau », a ainsi confié Latour, avant de poursuivre.
« Il s'est trop trompé ces derniers mois »
« Il y a eu des erreurs de recrutement, à commencer peut-être par Pavard qui incarne ça à merveille. Le recrutement estival et de cet hiver sont ratés et les deux choix d'entraîneurs ne sont pas bons. Le fait qu'il parle avec sincérité, à Marseille ça peut être une qualité. Le souci c'est qu'il ne faut pas que ça s'additionne à un entraîneur qui était très éruptif et qui est parti et un président qui lui-même l'était. Il s'est trop trompé ces derniers mois et je comprends vu ses exigences que les résultats le tendent. Parce que c'est insupportable ce qu'on voit, ne serait-ce qu'en terme d'état d'esprit », conclut le journaliste.