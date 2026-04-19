OM : «Il se fout de la gueule du monde», Medhi Benatia se fait tacler sur YouTube !

Ce samedi, l'OM d'Habib Beye s'est incliné face au FC Lorient au Moustoir. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia a poussé un énorme coup de gueule, s'en prenant directement à ses joueurs. Via sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a adressé un énorme tacle au directeur sportif de l'OM après sa sortie médiatique.
Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au FC Lorient au Moustoir. Toutefois, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés à l'extérieur ce samedi (2-0). Après la rencontre, Medhi Benatia a laissé éclater sa colère devant la presse, attaquant directement ses joueurs. Une sortie médiatique qui n'a pas du tout plu à Pierre Ménès.
«Il a dit cette phrase qui me fait hurler»
Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès s'en est pris à Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM. « Cette fin d'après-midi s'est conclue par une sortie médiatique que je trouve personnellement hallucinante de Medhi Benatia. Vous savez, le mec qui a démissionné, qui est revenu pour finalement dire qu'il partait à la fin de la saison. Le mec qui a choisi tous les mecs qui sont mauvais sur le terrain. Il a fait une sortie de cinq minutes devant la presse pour expliquer que les joueurs, c'était insupportable, inqualifiable, qu'il fallait qu'ils ne prévoient rien pour les quatre dernières semaines. Et il a dit cette phrase qui me fait hurler. Il a dit que personne n'avait renversé la table en rentrant dans le vestiaire et que les bouteilles étaient bien à leur place. Je lui rappelle qu'à Rennes, lors de la défaite inaugurale de la saison, Rowe et Rabiot, ils avaient renversé la table. Ils avaient même renversé leurs gueules. Et les deux ont été virés. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas non plus aller comme ça dans le sens du vent », a pesté le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.
«Tu ne peux pas non plus aller dans le sens du vent»
« Et puis cette sortie médiatique que tout le monde reprend avec gourmandise, elle a l'immense avantage d'éloigner Benatia de sa responsabilité. Qui a choisi les mecs qu'il taille et qui ne sont pas bons sur le terrain ? Qui a imposé Habib Beye comme entraineur à la place de (Roberto) De Zerbi ? A un moment donné, c'est aussi sa responsabilité. Et les phrases étaient bien tournées, parce que le mec n'est pas idiot. Mais bon, il se fout de la gueule du monde », s'est emporté Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot. Reste à savoir si Medhi Benatia prendra le temps de lui répondre.