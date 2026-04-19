OM : «Il se fout de la gueule du monde», Medhi Benatia se fait tacler sur YouTube !

Amadou Diawara

Ce samedi, l'OM d'Habib Beye s'est incliné face au FC Lorient au Moustoir. Après le coup de sifflet final de la rencontre, Medhi Benatia a poussé un énorme coup de gueule, s'en prenant directement à ses joueurs. Via sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a adressé un énorme tacle au directeur sportif de l'OM après sa sortie médiatique.

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au FC Lorient au Moustoir. Toutefois, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés à l'extérieur ce samedi (2-0). Après la rencontre, Medhi Benatia a laissé éclater sa colère devant la presse, attaquant directement ses joueurs. Une sortie médiatique qui n'a pas du tout plu à Pierre Ménès.

Mercato - OM : Quelques mois après son arrivée, une recrue hivernale déjà prête à claquer la porte ? https://t.co/3ijaKHw0jW — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

«Il a dit cette phrase qui me fait hurler» Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès s'en est pris à Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM. « Cette fin d'après-midi s'est conclue par une sortie médiatique que je trouve personnellement hallucinante de Medhi Benatia. Vous savez, le mec qui a démissionné, qui est revenu pour finalement dire qu'il partait à la fin de la saison. Le mec qui a choisi tous les mecs qui sont mauvais sur le terrain. Il a fait une sortie de cinq minutes devant la presse pour expliquer que les joueurs, c'était insupportable, inqualifiable, qu'il fallait qu'ils ne prévoient rien pour les quatre dernières semaines. Et il a dit cette phrase qui me fait hurler. Il a dit que personne n'avait renversé la table en rentrant dans le vestiaire et que les bouteilles étaient bien à leur place. Je lui rappelle qu'à Rennes, lors de la défaite inaugurale de la saison, Rowe et Rabiot, ils avaient renversé la table. Ils avaient même renversé leurs gueules. Et les deux ont été virés. Donc, à un moment donné, tu ne peux pas non plus aller comme ça dans le sens du vent », a pesté le journaliste français, avant d'en rajouter une couche.