OM : Un énorme chantier attend Stéphane Richard, il va hériter d’une «épave»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison plus que mitigée, l'OM approche d'une fin de saison où tout pourrait changer. En effet, le club a déjà entamé sa transformation et avec l'arrivée d'un nouveau président, c'est une équipe entière qui pourrait subir des changements. Après sa nouvelle défaite face à Lorient, le scénario terrible d'une non-qualification pour la Ligue des champions s'avance de plus en plus...

Alors que le club nourrissait de grandes ambitions l'été dernier, l'OM a eu bien du mal à garder une dynamique positive lors de cette saison 2025-2026. Le club de la cité phocéenne parvient à peine à redresser la barre depuis qu'Habib Beye a débarqué et pour beaucoup, l'entraîneur venu de Rennes va faire ses valises. La situation est tendue à l'OM et pour Stéphane Richard, le nouveau président, le défi semble immense.

Mercato - OM : Le nouveau président Stéphane Richard a déjà une idée en tête pour le remplaçant d'Habib Beye ? https://t.co/5LRK4AOPft — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

L'OM en grande difficulté Opposé au FC Lorient samedi, l'OM avait l'occasion de reprendre la 3ème place de la Ligue 1. Mais les hommes d'Habib Beye ont concédé une nouvelle défaite frustrante. Ils restent toutefois à distance respectable du LOSC qui n'a pas pu trouver la solution face à Nice (0-0) mais les signaux envoyés ne sont pas du tout rassurants. « Habib Beye excelle à l’oral. Pour autant, cela fait-il de lui un coach de haut niveau ? Son aventure à Marseille vire au fiasco, mais est-il le principal responsable du naufrage ? Recruté le 18 février par un directeur du football qui a annoncé son départ sur Instagram le 15 (avant d’être temporairement retenu par Frank McCourt le 17), l’ancien capitaine olympien est à la barre d’un navire qui prend l’eau de toute part » analyse Alexandre Jacquin dans La Provence.