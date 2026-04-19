Medhi Benatia à l'origine du naufrage de l'OM ? «En choisissant Beye, il a mis l’OM en danger»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plutôt discret ces dernières semaines, Medhi Benatia est sorti du bois samedi après la défaite de l’OM sur la pelouse de Lorient (2-0). Le directeur du football marseillais a exprimé sa colère et qualifié la prestation de ses joueurs de « scandale », mais a été mis devant ses responsabilités par un journaliste, qui estime qu’en choisissant Habib Beye au mois de février dernier, il a mis ce dernier et le club en danger.

S’il ne comptait plus prendre la parole jusqu’à la fin de la saison, Medhi Benatia ne pouvait faire autrement. Après la défaite de l’OM à Lorient (2-0) samedi, il s’est présenté face aux journalistes, furieux de la prestation de ses joueurs au Moustoir, dont il a critiqué l’attitude après une semaine en stage qui devait pourtant permettre de préparer au mieux cette rencontre. Un « scandale », comme l’a qualifié Medhi Benatia, qui a prévenu son groupe : « Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble. »

🗣"En choisissant Beye, Benatia a mis l'OM et Beye en danger !"@FlorentGautreau réagit aux propos de Mehdi Benatia après la défaite de l'OM contre Lorient. pic.twitter.com/ZgrKosyYtH — After Foot RMC (@AfterRMC) April 18, 2026

« C’est son échec aussi » « Benatia, effectivement, les mots sont forts, mais quelque part c’est toujours aussi une façon de montrer que lui est à la hauteur, alors que les autres composantes du club ne le sont pas et notamment les joueurs », a réagi Florent Gautreau dans l’After Foot sur RMC. « Alors ok, les joueurs ont été catastrophiques et c’est anormale, finalement, on n’a pas grand-chose à enlever à ce qu’il dit. Sauf que dire ça à cinq journées de la fin, ça veut dire que tu n’as pas réussi à imposer ces règles-là, cette exigence-là, ce niveau-là dans un club de cet acabit depuis le début de la saison. Le nombre de fois où tu fais des réunions de crise, des ritiro, entre l’an dernier et cette année. Lui-même dit ça fait plein de fois qu’on fait ça et ça ne marche pas. »