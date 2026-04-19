OM : Pierre Ménès s'en prend à Habib Beye et son «idée du démon»

Amadou Diawara

Ce samedi, l'OM de Frank McCourt s'est incliné sur la pelouse du FC Lorient. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Pierre Ménès a analysé le défaite marseillaise. D'après le journaliste français, Habib Beye a déjà fait une grosse erreur en composant un XI de départ aussi offensif.

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient ce samedi. Et les hommes d'Habib Beye se sont inclinés contre les Merlus au Moustoir (2-0). Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès a taclé l'entraineur de l'OM, dénonçant son choix de composer une équipe très offensive.

OM : Pavard «indigne», Balerdi «ridicule»… Ils prennent très cher dans la presse marseillaise https://t.co/ZWuPOnvai5 — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

FC Lorient 2-0 OM « Lorient a su appuyer là où ça fait mal pour Marseille. En même temps, tout leur fait mal à Marseille, donc c'est un peu moins compliqué. On va d'abord disséquer la compo d'équipe de départ d'Habib Beye. Il s'est peut-être dit que, puisque Lorient était très affaibli défensivement, il fallait jouer très offensif. Mais de là à jouer avec trois attaquants, Paixao et Traoré en piston, et en plus d'aligner Abdelli dans le duo du milieu de terrain avec Hojbjerg, au départ, avant le coup d'envoi, ça m'a semblé être un peu une idée du démon. Et ça s'est évidemment concrétisé tout le match », a pesté Pierre Ménès sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.