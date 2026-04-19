OM : Pierre Ménès s'en prend à Habib Beye et son «idée du démon»

Ce samedi, l'OM de Frank McCourt s'est incliné sur la pelouse du FC Lorient. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Pierre Ménès a analysé le défaite marseillaise. D'après le journaliste français, Habib Beye a déjà fait une grosse erreur en composant un XI de départ aussi offensif.
Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l'OM s'est déplacé sur la pelouse du FC Lorient ce samedi. Et les hommes d'Habib Beye se sont inclinés contre les Merlus au Moustoir (2-0). Via Le Debrief de Pierrot, Pierre Ménès a taclé l'entraineur de l'OM, dénonçant son choix de composer une équipe très offensive.
FC Lorient 2-0 OM
« Lorient a su appuyer là où ça fait mal pour Marseille. En même temps, tout leur fait mal à Marseille, donc c'est un peu moins compliqué. On va d'abord disséquer la compo d'équipe de départ d'Habib Beye. Il s'est peut-être dit que, puisque Lorient était très affaibli défensivement, il fallait jouer très offensif. Mais de là à jouer avec trois attaquants, Paixao et Traoré en piston, et en plus d'aligner Abdelli dans le duo du milieu de terrain avec Hojbjerg, au départ, avant le coup d'envoi, ça m'a semblé être un peu une idée du démon. Et ça s'est évidemment concrétisé tout le match », a pesté Pierre Ménès sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.
«Tout leur fait mal à Marseille»
Défait face au FC Lorient, l'OM a perdu des points précieux dans la course à l'Europe. En cette dernière ligne droite de la saison, le club de Frank McCourt est classé provisoirement 4ème avec 52 points. Alors que l'OL (51 unités), le Stade Rennais (50) et l'AS Monaco (49) n'ont pas encore joué leur 30ème match de Ligue 1, l'OM pourrait descendre à la 7ème place à l'issue de cette journée de championnat. Pour rappel, l'AS Monaco reçoit l'AJ Auxerre à 15h00, le Stade Rennais se déplace à Strasbourg à 17h45 et l'OL a rendez-vous avec le PSG au Parc des Princes à 20h45.