«Il est à côté de la plaque» : Pierre Ménès clashe un consultant de RMC !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions, et ce, grâce à sa victoire dans sa double confrontation face à Liverpool. Après le coup de sifflet final de la rencontre, un consultant de RMC Sport a analysé le succès parisien à Anfield. Et visiblement, ses propos ont provoqué la colère de Pierre Ménès.

Après avoir battu Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-0 au Parc des Princes), le PSG s'est déplacé sur la pelouse d'Anfield ce mardi soir. Et les hommes de Luis Enrique l'ont emporté sur le même score à l'extérieur. Grâce à ce succès 4-0 sur l'ensemble des deux matchs, le PSG a composté son billet pour le dernier carré de la C1.

Sérieux ? Le PSG doit donc gagner 5/0 tous ces matchs pour satisfaire leurs altesses… Moi j’ai aimé voir Paris souffrir et planter ses buts aux meilleurs moments. Petit est à côté de la plaque https://t.co/ZYGUzaw9ON — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 15, 2026

«Le PSG doit donc gagner 5-0 tous ses matchs pour satisfaire leurs altesses» Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final de Liverpool-PSG ce mardi soir, Emmanuel Petit a lâché ses vérités sur la prestation de la bande à Ousmane Dembélé. « Non, je n’ai pas été impressionné par le PSG. Parce que j'ai vu le PSG en première période qui a fait jeu égal avec Liverpool. La deuxième période, j’ai vu un PSG qui n'était pas très loin de rompre comme un roseau et qui s’est maintenu grâce à Safonov et Marquinhos. Mais j'ai vu Liverpool qui s'est abattu comme un tonnerre sur ces joueurs-là. Ça m'a rappelé la soirée d’Aston Villa l’année dernière, sans les buts. J’ai trouvé le PSG inquiétant », a pesté le consultant de RMC Sport.