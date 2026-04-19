«C’est pénible» : Medhi Benatia a «déglingué» les joueurs de l’OM et ça lui retombe dessus

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la suite de la défaite de l'OM face à Lorient samedi, Medhi Benatia s'est présenté face à la presse avec beaucoup de choses à dire visiblement. En effet, le dirigeant olympien a pris la parole pendant de longues minutes pour critiquer ses joueurs. Une longue plainte qui n'est pas passée inaperçue puisque Pascal Dupraz a réagi.

Depuis la prise de parole de Medhi Benatia à la fin du match de l'OM samedi, les réactions sont nombreuses. Si certains voient du vrai dans ce qu'il raconte, d'autres voient quelqu'un qui essaie de rejeter la faute sur les autres et pour Pascal Dupraz, ce constat ne passe pas du tout.

Mercato : L'OM cherche le successeur de Medhi Benatia, un agent a réglé le problème ? https://t.co/vDJ28iMkzh — le10sport (@le10sport) April 18, 2026

Benatia s'en prend aux joueurs de l'OM Face à Lorient, l'OM n'a pas réussi à briller et a ainsi raté une occasion de repasser devant Lille au classement et dans cette lutte pour se qualifier pour la prochaine Ligeu des Champions. Les joueurs ont alors été sévèrement critiqués par Medhi Benatia à la fin du match mais le dirigeant est allé trop loin selon Pascal Dupraz. « Quand on écoute Benatia, on peut avoir que le seul sentiment qu’en fait c’est chacun pour sa gueule dans ce club. C’est vraiment insupportable. Benatia n’est pas absout de tout non plus. Il a aussi ses responsabilités » assure-t-il dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.